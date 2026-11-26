Столична влада оновила інвестиційний план на 2027 рік, переглянувши графік реалізації ключових проєктів Київського метрополітену. Терміни будівництва нових гілок та виходів зі станцій зсунули на кілька років уперед.

Як пише Dilo, про це повідомляє Tram.news.

Згідно з новою редакцією документа, завершення будівництва ділянки метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар разом з електродепо тепер заплановане до 2035 року.

Примітно, що ще у вересневій редакції міського інвестиційного плану кінцевим терміном реалізації всього проєкту значився 2028 рік.

Водночас в оновленому документі не вказані дати відкриття перших двох станцій цієї лінії — "Мостицької" та "Варшавської".

Загальна орієнтовна вартість усього проєкту оцінюється у 23,34 млрд грн (ця сума розрахована на весь період будівництва, а не на фінансування у 2027 році).

Поточний стан робіт на Виноградарі

22 листопада компанія-підрядник Autostrada відзвітувала про завершення будівництва тунелю під проспектом Європейського Союзу, де наразі триває облаштування інженерних мереж.

Також на об'єкті монтують тунелепрохідницький щит "Вікторія", який прокладатиме лівий тунель між "Сирцем" та "Мостицькою". Точних дат запуску руху поїздів підрядник поки не озвучує.

Що ще перенесли

Окрім продовження Сирецько-Печерської лінії, Київ відтермінував і низку інших масштабних інфраструктурних проєктів підземки:

Метро на Троєщину (разом із депо) — термін реалізації перенесли з 2033 на 2037 рік ;

Станція "Львівська брама" — будівництво вестибюлів зсунули з 2029 на 2033 рік ;

Станція "Вокзальна" — реставрацію та спорудження другого виходу перенесли з 2029 на 2032 рік .

Відновлення будівництва метро на Виноградар

Новий тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар загальною вартістю 13 956 млн грн столичний метрополітен оголосив 13 червня 2024.

Його виграла компанія Autostrada, яка відновлювала аварійний тунель між станціями “Деміївська” та “Либідська”.

Будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви.

Раніше мер Віталій Кличко повідомляв, що завершення будівельних робіт на майбутній станції метро з проєктною назвою "Мостицька" на зеленій гілці планують у 2026 році. За його словами, на той момент основні конструкції станції мають бути вже готові.