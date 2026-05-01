Мир массово покупает солнечные панели: 60 стран планируют отказаться от нефти и угля

Продолжающийся уже два месяца конфликт между США, Израилем и Ираном спровоцировал неожиданный бум возобновляемой энергетики, поскольку страны пытаются уменьшить свое влияние на нестабильные рынки нефти и газа.

Исполнительный секретарь ООН по климату Саймон Стиэлл заявил, что страны, которые пытаются защититься от нестабильных цен на топливо, ускоряют переход к "чистой" экономике.

Из-за перебоев в поставках на Ближнем Востоке некоторые государства вынуждены нормировать горючее или внедрять субсидии.

Однако альтернативное решение оказалось более эффективным: в Европе зафиксирован резкий скачок спроса на солнечные панели, а в таких странах, как Пакистан, существенно выросли продажи электромобилей.

Лидер Китая Си Цзиньпин также призвал ускорить развитие гидро- и атомной энергетики для национальной безопасности.

В ООН отмечают, что возобновляемые источники энергии более безопасны и дешевле, ведь их поставка не зависит от конфликтов или заблокированных судоходных проливов.

"Те, кто боролся за зависимость от ископаемого топлива, нечаянно ускорили глобальный бум альтернативной энергии", - подчеркнул Стиэлл на встрече МЭА в Париже.

В то же время у кризиса и обратная сторона: пытаясь быстро заменить газ, некоторые страны временно увеличили использование угля и мазута.

Более того, более 60 правительств мира, включая Германию, Канаду и Бразилию, уже начали переговоры о полном отказе от ископаемого топлива.

По словам министра климата Турции Мурата Курума, переход на чистую энергию – это единственный способ оградить граждан от жестоких скачков цен на мировом рынке.

Энергонезависимость в Украине

В Украине Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14271, приближающий украинское законодательство в сфере возобновляемых источников энергии к стандартам ЕС. Законопроект предусматривает комплексное обновление регулирования "зеленой" энергетики в Украине и гармонизацию его с европейским законодательством.

Ранее ВР уже приняла закон о реформе поддержки возобновляемой энергетики, предусматривающий переход к механизму рыночных премий и проведение "зеленых" аукционов до 2034 года.

Напомним, для повышения энергетической устойчивости Киевская область работает над наращиванием собственной способности, включающей поддержку как больших объектов энергетики, так и частных домохозяйств. В регионе работает 201 солнечная электростанция мощностью более 311 МВт и 8839 частных домохозяйств с СЭС общей мощностью 176,6 МВт.

В столице подать заявку на частичное возмещение стоимости солнечной электростанции для многоквартирного дома теперь можно через Интернет через Портал услуг Киева.