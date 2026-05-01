Світ масово купує сонячні панелі: 60 країн планують відмовитись від нафти та вугілля

Конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном, що триває вже два місяці, спровокував неочікуваний бум відновлюваної енергетики, оскільки країни намагаються зменшити свій вплив на нестабільні ринки нафти та газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Виконавчий секретар ООН з питань клімату Саймон Стіелл заявив, що країни, які намагаються захиститися від нестабільних цін на пальне, прискорюють перехід до "чистої" економіки.

Через перебої в поставках на Близькому Сході деякі держави змушені нормувати пальне або впроваджувати субсидії.

Проте альтернативне рішення виявилося ефективнішим: у Європі зафіксовано різкий стрибок попиту на сонячні панелі, а в таких країнах, як Пакистан, суттєво зросли продажі електромобілів.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін також закликав прискорити розвиток гідро- та атомної енергетики задля національної безпеки.

В ООН наголошують, що відновлювані джерела енергії є безпечнішими та дешевшими, адже їх постачання не залежить від конфліктів чи заблокованих судноплавних проток.

"Ті, хто боровся за залежність від викопного палива, ненавмисно прискорили глобальний бум альтернативної енергії", — підкреслив Стіелл на зустрічі МЕА в Парижі.

Водночас криза має і зворотний бік: намагаючись швидко замінити газ, деякі країни тимчасово збільшили використання вугілля та мазуту.

Попри це, понад 60 урядів світу, включаючи Німеччину, Канаду та Бразилію, вже розпочали переговори про повну відмову від викопного палива.

За словами міністра клімату Туреччини Мурата Курума, перехід на чисту енергію — це єдиний спосіб захистити громадян від жорстоких стрибків цін на світовому ринку.

Енергонезалежність в Україні

В Україні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №14271, який наближає українське законодавство у сфері відновлюваних джерел енергії до стандартів ЄС. Законопроєкт передбачає комплексне оновлення регулювання “зеленої” енергетики в Україні та гармонізацію його з європейським законодавством.

Раніше ВР вже ухвалила закон про реформу підтримки відновлюваної енергетики, який передбачає перехід до механізму ринкових премій та проведення “зелених” аукціонів до 2034 року.

Нагадаємо, для підвищення енергетичної стійкості Київська область працює над нарощуванням власної спроможності, що включає підтримку як великих об'єктів енергетики, так і приватних домогосподарств. В регіоні працює 201 сонячна електростанція потужністю понад 311 МВт та 8 839 приватних домогосподарств із СЕС загальною потужністю 176,6 МВт.

У столиці подати заявку на часткове відшкодування вартості сонячної електростанції для багатоквартирного будинку тепер можна онлайн через Портал послуг Києва.