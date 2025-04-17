Мировые цены на нефть растут из-за санкций против Ирана и сокращения добычи ОПЕК

Цены на нефть продолжили рост на фоне новых геополитических факторов и решений стран-производителей. Рынок реагирует на новые санкции США против Ирана и сигналы о сокращении добычи со стороны нескольких стран ОПЕК.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 56 центов (0,85%) и достигли $66,41 за баррель. В то же время, американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 65 центов (1,04%) до $63,12 за баррель. Оба маркера завершили торги в среду с повышением на 2%, достигнув самых высоких показателей с 3 апреля.

Это стало первым еженедельным ростом за последние три недели. Торги в четверг стали последними перед Страстной пятницей и Пасхальными выходными.

Аналитики объясняют рост сразу несколькими факторами. Среди них – ослабление доллара, что делает нефть дешевле иностранных покупателей, а также усиление давления Вашингтона на Иран. Рынок аналитика IG Тони Сикамор предполагает, что цена WTI может подняться до $65–67 за баррель, однако дальнейший рост может ограничиваться слабым экономическим прогнозом для США и Китая.

В частности, Сикамор отметил, что экономический рост в США может оставаться на нулевом уровне в течение ближайших двух кварталов, а темпы роста ВВП Китая могут замедлиться до 3–4%, что окажет негативное влияние на мировой спрос на нефть.

В среду администрация президента Дональда Трампа объявила о новом пакете санкций, направленных на ограничение экспорта иранской нефти. Под санкции, в частности, попал китайский нефтеперерабатывающий завод, свидетельствующий о намерении США усилить экономическое давление на Тегеран на фоне обострения ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

Параллельно ОПЕК заявила о поступлении обновленных планов со стороны Ирака, Казахстана и ряда других стран-членов по дополнительному сокращению добычи. Это должно компенсировать объемы, ранее превышавшие согласованные квоты.

По словам Майкла Маккарти, генерального директора онлайн-платформы Moomoo, хотя добыча Ираном незначительна, а выполнение квот ОПЕК часто является формальностью, эти факторы повлияли на общие рыночные настроения и сформировали положительные ожидания.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказали данные из США: запасы бензина и дистиллятов значительно сократились, а объемы сырой нефти выросли меньше, чем ожидалось. Маккарти также отметил, что снижение объемов переработки в США может свидетельствовать о предстоящих ограничениях в поставках.

В то же время прогнозы по ценам и спросу на нефть остаются сдержанными. ОПЕК, Международное энергетическое агентство и ведущие инвестиционные банки, в частности Goldman Sachs и JP Morgan, на этой неделе снизили свои ожидания по стоимости нефти и объемов мирового спроса.

Причиной стало обострение торговых конфликтов, в частности, введение новых пошлин со стороны США и вероятный ответ со стороны других стран.

Всемирная торговая организация тем временем сообщила, что ожидает падения объемов глобальной торговли товарами на 0,2% в 2025 году, хотя еще в октябре прогнозировался рост на 3%.

В США прогнозируют снижение цен на нефть в течение двух лет

Министерство энергетики США снизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,22 до $67,87 за баррель (на $6 за баррель). Прогноз на 2026 год снижен с $68,47 до $61,48 за баррель (на $7 за баррель).

Аналитики предполагают, что во втором квартале 2025 года начнут расти коммерческие запасы нефти из-за наращивания добычи странами ОПЕК+ и снижения спроса на "черное золото".

Минэнерго США прогнозирует, что основной прирост поставок жидких углеводородов обеспечат страны за пределами ОПЕК+ (США, Канада, Бразилия и Гайана) – на 1,2 млн б/д в 2025 году и на 0,7 млн б/д в 2026 году.