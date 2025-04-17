Світові ціни на нафту зростають через санкції проти Ірану та скорочення видобутку ОПЕК

Ціни на нафту продовжили зростання на тлі нових геополітичних факторів і рішень країн-виробників. Ринок реагує на нові санкції США проти Ірану та сигнали про скорочення видобутку з боку кількох країн ОПЕК.

Про це пише Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 56 центів (0,85%) і сягнули $66,41 за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 65 центів (1,04%) до $63,12 за барель. Обидва маркери завершили торги в середу з підвищенням на 2%, сягнувши найвищих показників з 3 квітня.

Це стало першим щотижневим зростанням за останні три тижні. Торги в четвер стали останніми перед Страсною п’ятницею та Великодніми вихідними.

Аналітики пояснюють зростання одразу кількома факторами. Серед них – ослаблення долара, що робить нафту дешевшою для іноземних покупців, а також посилення тиску Вашингтона на Іран. Ринковий аналітик IG Тоні Сикамор припускає, що ціна WTI може піднятися до $65–67 за барель, однак подальше зростання може обмежуватися слабким економічним прогнозом для США та Китаю.

Зокрема, Сикамор зазначив, що економічне зростання в США може залишатися на нульовому рівні протягом найближчих двох кварталів, а темпи зростання ВВП Китаю можуть сповільнитися до 3–4%, що негативно вплине на світовий попит на нафту.

У середу адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про новий пакет санкцій, спрямованих на обмеження експорту іранської нафти. Під санкції, зокрема, потрапив китайський нафтопереробний завод, що свідчить про намір США посилити економічний тиск на Тегеран на фоні загострення ситуації навколо ядерної програми Ірану.

Паралельно ОПЕК заявила про надходження оновлених планів з боку Іраку, Казахстану та низки інших країн-членів щодо додаткового скорочення видобутку. Це має компенсувати обсяги, що раніше перевищували узгоджені квоти.

За словами Майкла Маккарті, генерального директора онлайн-платформи Moomoo, хоча видобуток Іраном є незначним, а виконання квот ОПЕК часто є формальністю, ці фактори вплинули на загальні ринкові настрої та сформували позитивні очікування.

Додаткову підтримку нафтовим котируванням надали дані зі США: запаси бензину та дистилятів значно скоротилися, а обсяги сирої нафти зросли менше, ніж очікувалося. Маккарті також зазначив, що зниження обсягів переробки в США може свідчити про майбутні обмеження у постачанні.

Водночас прогнози щодо цін і попиту на нафту залишаються стриманими. ОПЕК, Міжнародне енергетичне агентство та провідні інвестиційні банки, зокрема Goldman Sachs і JP Morgan, цього тижня знизили свої очікування щодо вартості нафти та обсягів світового попиту.

Причиною стало загострення торговельних конфліктів, зокрема введення нових мит з боку США та ймовірна відповідь з боку інших країн.

Світова організація торгівлі тим часом повідомила, що очікує падіння обсягів глобальної торгівлі товарами на 0,2% у 2025 році, хоча ще в жовтні прогнозувалося зростання на 3%.

У США прогнозують зниження цін на нафту протягом двох років

Міністерство енергетики США знизило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2025 рік з $74,22 до $67,87 за барель (на $6 за барель). Прогноз на 2026 рік знижено з $68,47 до $61,48 за барель (на $7 за барель).

Аналітики припускають, що в другому кварталі 2025 року почнуть зростати комерційні запаси нафти через нарощування видобутку країнами ОПЕК+ і зниження попиту на "чорне золото".

Міненерго США прогнозує, що основний приріст поставок рідких вуглеводнів забезпечать країни за межами ОПЕК+ (США, Канада, Бразилія і Гайана) - на 1,2 млн б/д у 2025 році і на 0,7 млн б/д у 2026 році.