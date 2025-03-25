В РФ бояться обвалу цін на нафту: раніше це призвело до розпаду Радянського Союзу

Центральний банк Росії попередив Кремль, що Сполучені Штати та ОПЕК можуть заповнити нафтовий ринок і викликати повторення тривалого обвалу цін на нафту, як у 1980-х роках, що стало однією з причин розпаду Радянського Союзу.

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Про це пише Reuters.

Агентство нагадує, що президент США Дональд Трамп пообіцяв збільшити видобуток нафти в США і закликав лідера ОПЕК – Саудівську Аравію – викачувати більше нафти, щоб допомогти світовій економіці.

Центральний банк РФ звернув на це увагу і підготував презентацію для російського прем’єр-міністра Михайла Мішустіна в лютому. У своїх попередніх звітах центральний банк називав ціни на нафту одним із головних ризиків для російської економіки, але ніколи не давав таких конкретних пояснень щодо того, як може виникнути тривалий цикл низьких цін на нафту.

Хоча США можуть збільшити видобуток нафти, але левова частка на нафтовий ринок надходитиме від інших виробників, що не входять до ОПЕК, таких як Гаяна, Бразилія та Казахстан, де глобальні нафтові компанії нарощують видобуток.

Тому в РФ не виключають повторення ситуації, коли після періоду високих цін на нафту в 1974-1985 роках, 18 років тривало зниження цін, що боляче вдарило по економіці Радянського Союзу.

Обвал цін на нафту призвів до розпаду Радянського Союзу

Для Росії, другого за величиною експортера в світі, нафта і газ були її сильною і слабкою стороною одночасно. Протягом десятиліть високі ціни на нафту дозволяли Кремлю підтримувати економіку та витрачати кошти на політичні кампанії за кордоном, такі як підтримка урядів від Куби до Анголи та В'єтнаму. Коли ціни впали, економіка зазнала краху з вражаючими геополітичними наслідками, такими як розпад Радянського Союзу.

Падіння цін на нафту у 1980-х роках зумовило програш Радянського Союзу у гонці озброєнь зі США. Фінансові проблеми загострилися і призвели до розпаду Радянського Союзу, подію, яку російський диктатор Володимир Путін неодноразово називав трагедією.

Ціни на нафту зараз торгуються на рівні близько 70 доларів за барель - це комфортний рівень для Росії, у бюджеті якої припускається ціна нафти в 69,7 доларів за барель.

Москва пережила кілька фінансових потрясінь через низькі ціни на нафту з 1991 року. У 1998 році вона оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом після того, як ціни впали до 10 доларів за барель.

У 2008 році Москва була змушена розгорнути свої резервні фонди для стабілізації економіки та стримування безробіття після того, як ціни на нафту впали через проблеми з іпотечними кредитами США.

Ціни на нафту також різко впали за останні 15 років, у тому числі під час пандемії коронавірусу, але короткостроковий характер зниження не став серйозним випробуванням для Кремля.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оцінює, що загальна вільна потужність ОПЕК – незадіяний видобуток, який можна перевести в режим роботи – становить приблизно 5,3 мільйона барелів на добу, що близько до російського експорту нафти та палива.

Саудівська Аравія заявила, що здатна протягом кількох місяців збільшити видобуток із нинішніх 9 мільйонів барелів на добу до максимальної потужності в 12 мільйонів барелів на добу.

Зауважимо, наразі ціни на нафту різко зросли, оскільки інвестори аналізували вплив нових санкцій США на експорт Ірану та можливість припинення вогню у російсько-українській війні, що може призвести до збільшення російських поставок на світові ринки.