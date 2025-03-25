В РФ боятся обвала цен на нефть: раньше это привело к распаду Советского Союза

Центральный банк России предупредил Кремль, что Соединенные Штаты и ОПЕК могут заполнить нефтяной рынок и вызвать повторение длительного обвала цен на нефть, как в 1980-х годах, что явилось одной из причин распада Советского Союза.

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Об этом пишет Reuters.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп пообещал увеличить добычу нефти в США и призвал лидера ОПЕК Саудовскую Аравию скачивать больше нефти, чтобы помочь мировой экономике.

Центральный банк РФ обратил на это внимание и подготовил презентацию для российского премьер-министра Михаила Мишустина в феврале. В своих предварительных отчетах центральный банк называл цены на нефть одним из главных рисков для российской экономики, но никогда не давал таких конкретных объяснений относительно того, как может возникнуть длительный цикл низких цен на нефть.

Хотя США могут увеличить добычу нефти, но львиная доля на нефтяной рынок будет поступать от других не входящих в ОПЕК производителей, таких как Гайана, Бразилия и Казахстан, где глобальные нефтяные компании наращивают добычу.

Потому в РФ не исключают повторения ситуации, когда после периода больших цен на нефть в 1974-1985 годах, 18 лет продолжалось понижение цен, что больно ударило по экономике русского Союза.

Обвал цен на нефть привел к распаду Советского Союза

Для России, второго по величине экспортера в мире, нефть и газ являлись ее сильной и слабой стороной одновременно. В течение десятилетий высокие цены на нефть позволяли Кремлю поддерживать экономику и тратить средства на политические кампании за рубежом, такие как поддержка правительств от Кубы до Анголы и Вьетнама. Когда цены упали, экономика потерпела крах с поразительными геополитическими последствиями, такими как распад Советского Союза.

Падение цен на нефть в 1980-х годах обусловило проигрыш Советского Союза в гонке вооружений из США. Финансовые проблемы обострились и привели к распаду Советского Союза, событие, которое российский диктатор Владимир Путин не раз называл трагедией.

Цены на нефть сейчас торгуются на уровне около 70 долларов за баррель – это комфортный уровень для России, в бюджете которой предполагается цена нефти в 69,7 долларов за баррель.

Москва испытала несколько финансовых потрясений из-за низких цен на нефть с 1991 года. В 1998 году она объявила дефолт по своему внешнему долгу после того, как цены упали до 10 долларов за баррель.

В 2008 году Москва была вынуждена развернуть свои резервные фонды для стабилизации экономики и сдерживания безработицы после того, как цены на нефть упали из-за проблем с ипотечными кредитами США.

Цены на нефть также резко упали за последние 15 лет, в том числе во время пандемии коронавируса, но краткосрочный характер понижения не стал серьезным испытанием для Кремля.

Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает, что общая свободная мощность ОПЕК – незадействованная добыча, которую можно перевести в режим работы – составляет примерно 5,3 миллиона баррелей в сутки, что близко к российскому экспорту нефти и топлива.

Саудовская Аравия заявила, что способна в течение нескольких месяцев увеличить добычу из 9 миллионов баррелей в сутки до максимальной мощности в 12 миллионов баррелей в сутки.

Отметим, что цены на нефть резко возросли, поскольку инвесторы анализировали влияние новых санкций США на экспорт Ирана и возможность прекращения огня в российско-украинской войне, что может привести к увеличению российских поставок на мировые рынки.