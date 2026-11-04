Мошеннические колл-центры, наркотики и похищения: НАБУ обнародовало новые "пленки" по делу "Карфаген"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало видео материалов расследования относительно новой преступной организации, участники которой, по версии следствия, предоставляли неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. К деятельности группы были привлечены действующие чиновники СБУ, Национальной полиции и Офиса генерального прокурора.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НАБУ.

По данным бюро, организатором группы был мужчина, которого ранее неоднократно осуждали. К преступной деятельности он привлек представителей правоохранительных органов и криминальной среды.

Под прикрытием силовиков работали мошеннические колл-центры, которые обманывали граждан Украины и иностранцев. Кроме того, участники организации обеспечивали защиту незаконной продажи наркотиков, изготовления контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

Следствие также установило, что группа организовывала спланированные нападения, похищение людей и причинение телесных повреждений в интересах организации.

По информации НАБУ, в состав преступной организации входили не менее 12 человек. Детали дела бюро обнародовало в видео.

Операция НАБУ "Карфаген"

4 сентября НАБУ сообщило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, возглавляемой сотрудником Офиса генпрокурора.

"Украинская правда" сообщала, что НАБУ и САП провели обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВД Олега Кипера.

В субботу, 5 сентября, НАБУ разоблачило организацию во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колцентров и легализовывали имущество на десятки миллионов гривен.

В воскресенье, 6 сентября, генпрокурор Кравченко отреагировал на упоминания о себе на "пленках НАБУ" и отрицал причастность к возможному прикрытию незаконных колцентров и легализации полученных от их деятельности средств в рамках дела НАБУ и САП "Карфаген". Кроме того, он прокомментировал происхождение своего имущества и расходы семьи.

По данным следствия, один из руководителей структурных подразделений ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. Организатором схемы является заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива.

Всего по этому делу подозрения получили пять человек.

Что же такое эти самые мошеннические колл-центры, сколько и как они зарабатывают деньги, разбиралось Dilo .