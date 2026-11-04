Шахрайські кол-центри, наркотики та викрадення: НАБУ оприлюднило нові "плівки" у справі "Карфаген"

Національне антикорупційне бюро України ( НАБУ) оприлюднило відео матеріалів розслідування щодо нової злочинної організації, учасники якої, за версією слідства, надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів. До діяльності групи були залучені чинні посадовці СБУ, Національної поліції та Офісу генерального прокурора.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НАБУ.

За даними бюро, організатором групи був чоловік, якого раніше неодноразово засуджували. До злочинної діяльності він залучив представників правоохоронних органів і кримінального середовища.

Під прикриттям силовиків працювали шахрайські кол-центри, які ошукували громадян України та іноземців. Крім того, учасники організації забезпечували захист незаконного продажу наркотиків, виготовлення контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

Слідство також встановило, що група організовувала сплановані напади, викрадення людей і заподіяння тілесних ушкоджень в інтересах організації.

За інформацією НАБУ, до складу злочинної організації входили щонайменше 12 осіб. Деталі справи бюро оприлюднило у відео.

Операція НАБУ "Карфаген"

4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яку очолював співробітник Офісу генпрокурора.

"Українська правда" повідомляла, що НАБУ і САП провели обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та у голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

У суботу, 5 вересня, НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.

У неділю, 6 вересня, генпрокурор Кравченко відреагував на згадки про себе на "плівках НАБУ" та заперечив причетність до можливого прикриття незаконних колцентрів та легалізації отриманих від їхньої діяльності коштів у межах справи НАБУ та САП "Карфаген". Окрім цього, він прокоментував походження свого майна та витрати родини.

За даними слідства, один із керівників структурних підрозділів ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. Організатором схеми є заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива.

Всього у цій справі підозри отримали п’ятеро людей.

Що ж таке ці самі шахрайські кол-центри, скільки та як вони заробляють гроші, розбиралося Dilo.