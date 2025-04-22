МВФ прогнозирует замедление мировой экономики, но для Украины предполагает постепенное восстановление

Мировой экономический рост замедлится в ближайшие годы – об этом свидетельствуют обновленные оценки Международного валютного фонда, обнародованные в апрельском выпуске Мирового экономического прогноза (WEO).

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В 2025 году глобальный ВВП, по ожиданиям, вырастет всего на 2,8%, а в 2026 году — на 3%.

Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 3,3%, а средний уровень за 2000-2019 годы был на уровне 3,7%.

По мнению МВФ, причиной ухудшения стали изменения в приоритетах государственной политики, а также новая волна тарифных ограничений. В частности, с начала апреля США ввели масштабные пошлины, что значительно повысило эффективные тарифные ставки — на уровень, невиданный за последнее столетие.

Это решение сопровождалось контрмерами со стороны торговых партнеров, что в совокупности создает серьезный отрицательный шок для мирового роста.

Из-за нестабильности торговой среды МВФ на этот раз опубликовал не обычный базовый прогноз, а так называемый "справочный", учитывающий ограниченные данные по состоянию на 4 апреля. В нем предусмотрены альтернативные сценарии в зависимости от дальнейших изменений торговой политики.

В странах с развитой экономикой рост в 2025 году, по прогнозу, составит 1,4%. В США ожидается замедление до 1,8%, что почти на один процентный пункт ниже предыдущей оценки из-за политической неопределенности, торгового напряжения и более слабого внутреннего спроса. В еврозоне темпы роста останутся на уровне 0,8%.

В странах с формирующимися рынками темпы роста также снизятся — до 3,7% в 2025 году и 3,9% в 2026-м. Особенно ощутимое снижение прогноза коснулось государств, на которые пришлись последние торговые ограничения, в частности Китая.

Прогноз по Украине

Прогноз по Украине сохранился: рост ВВП ожидается на уровне 2% в 2024 году и 4,5% в 2025-м. НБУ недавно ухудшил свой прогноз: в этом году ожидается рост на 3,1%, в 2026-м — на 3,7%.

Инфляция в мире будет снижаться медленнее, чем прогнозировалось ранее. В 2025 году глобальная базовая инфляция, по оценкам, составит 4,3%, а в 2026-м – 3,6%. Для Украины МВФ прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 12,6% в 2024 году и 7,7% в 2025 году.

Фонд также предупредил о росте негативных рисков: дальнейшем обострении торговой войны, финансовой нестабильности, долговом давлении в странах с низким доходом, а также социальных потрясениях на фоне снижения уровня жизни.

По мнению МВФ, выход из кризиса возможен только при усилении международного сотрудничества, реструктуризации долгов, согласованной торговой политике и сохранении макроэкономической стабильности в отдельных странах.

Заметим, что в январе 2025 года ВВП Украины вырос на 1,5%. Основными драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия и внутренняя торговля. Что касается первого квартала 2025 года, то реальный ВВП вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года.