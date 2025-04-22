МВФ прогнозує уповільнення світової економіки, але для України передбачає поступове відновлення

Світове економічне зростання сповільниться у найближчі роки — про це свідчать оновлені оцінки Міжнародного валютного фонду, оприлюднені у квітневому випуску Світового економічного прогнозу (WEO).

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

У 2025 році глобальний ВВП, за очікуваннями, зросте лише на 2,8%, а в 2026 році — на 3%.

Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 3,3%, а середній рівень за 2000–2019 роки був на рівні 3,7%.

На думку МВФ, причинами погіршення стали зміни у пріоритетах державної політики, а також нова хвиля тарифних обмежень. Зокрема, з початку квітня США запровадили масштабні мита, що значно підвищило ефективні тарифні ставки — на рівень, небачений за останнє століття.

Це рішення супроводжувалося контрзаходами з боку торговельних партнерів, що в сукупності створює серйозний негативний шок для світового зростання.

Через нестабільність торговельного середовища МВФ цього разу опублікував не звичайний базовий прогноз, а так званий "довідковий", який враховує обмежені дані станом на 4 квітня. У ньому передбачені альтернативні сценарії залежно від подальших змін у торговельній політиці.

У країнах із розвиненою економікою зростання у 2025 році, за прогнозом, становитиме 1,4%. У США очікується уповільнення до 1,8%, що майже на один відсотковий пункт нижче попередньої оцінки через політичну невизначеність, торговельну напругу та слабший внутрішній попит. У єврозоні темпи зростання залишаться на рівні 0,8%.

У країнах із ринками, що формуються, темпи зростання також знизяться — до 3,7% у 2025 році та 3,9% у 2026-му. Особливо відчутне зниження прогнозу торкнулося держав, на які припали останні торговельні обмеження, зокрема Китаю.

Прогноз щодо України

Прогноз щодо України зберігся: зростання ВВП очікується на рівні 2% у 2024 році та 4,5% у 2025-му. Натомість НБУ нещодавно погіршив свій прогноз: цього року очікується зростання на 3,1%, у 2026-му — на 3,7%.

Інфляція у світі знижуватиметься повільніше, ніж прогнозувалося раніше. У 2025 році глобальна базова інфляція, за оцінками, становитиме 4,3%, а у 2026-му — 3,6%. Для України МВФ прогнозує середньорічну інфляцію на рівні 12,6% у 2024 році та 7,7% у 2025 році.

Фонд також попередив про зростання негативних ризиків: подальше загострення торговельної війни, фінансова нестабільність, борговий тиск у країнах із низьким доходом, а також соціальні потрясіння на тлі зниження рівня життя.

На думку МВФ, вихід з кризи можливий лише за умови посилення міжнародної співпраці, реструктуризації боргів, узгодженої торговельної політики та збереження макроекономічної стабільності в окремих країнах.

Зауважимо, у січні 2025 року ВВП України зріс на 1,5%. Основними драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля. Що стосується першого кварталу 2025 року, то реальний ВВП зріс на 1,1% до відповідного періоду попереднього року.