"Мы делаем это для себя": владелец Dragon Capital Фиала выступил за введение НДС для ФЛП и налогообложение международных посылок

Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала выразил разочарование тем, что Международный валютный фонд (МВФ) пошел на компромисс с правительством Украины по вопросу переноса налоговых реформ, а именно введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей и введение налогообложения международных посылок.

Как пишет Delo.ua, об этом Фиала заявил во время "EBA Global outlook: Succes in Advercity", организованной Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы делаем это для себя"

"Я думаю, было правильно попросить нас выполнить это домашнее задание. Мы делаем это для себя. Например, введение НДС на посылки. Я не вижу причин, почему украинское правительство должно субсидировать китайских производителей и китайский экспорт, одновременно взимая НДС с этого импорта", - подчеркнул он.

Отметим при этом, что предварительные договоренности Украины с МВФ о получении нового финансирования предусматривают принятие закона о расширении налогообложения международных посылок, в частности, отправлений стоимостью до 150 евро. Обсуждаются два возможных подхода: введение фиксированного сбора с каждой посылки или механизм, по которому налог будет платить украинский покупатель иностранному продавцу, а тот в дальнейшем будет перечислять эти средства в бюджет Украины.

Фиала также считает, что введение НДС выше определенного предела для ФОТ справедливо, ведь ситуация, когда банки платят 50% налога на прибыль, а другие лица не платят налогов или платят лишь 5%, несправедлива. Он отметил, что некоторые предприниматели используют упрощенную систему налогообложения именно для минимизации налогов.

"Я думаю, что когда дело доходит до частных предпринимателей, мы действительно будем злоупотреблять им, чтобы минимизировать налоги. Но и МВФ не изменил это требование, а перенес его на более поздний этап", - добавил Фиала.

При этом гендиректор Dragon Capital сомневается, что Верховная Рада сможет проголосовать за эти изменения после того, как новая программа финансирования МВФ уже будет утверждена, поскольку рычаг влияния на принятие политически сложных решений теряется после ее одобрения.

"Посмотрим, сможет ли правительство и парламент проголосовать за эти изменения после одобрения программы. Я думаю, что максимальное влияние будет до фактического одобрения программы, а не во время ее пересмотра", - подчеркнул Фиала.

МВФ отменил предварительные условия

Напомним, МВФ принял решение отменить предварительные условия (prior actions) для новой кредитной программы Украины в размере $8,1 млрд. Речь идет о требованиях по введению НДС для ФЛП, пошлин на международные посылки, налогообложению цифровых платформ и продлению военного сбора.

Первоначальный план законопроекта заключался в том, чтобы установить налог на добавленную стоимость (НДС) для самозанятых предпринимателей (ФЛП) с годовым доходом более одного миллиона гривен. Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.

Все налоговые и таможенные изменения, которые больше не являются prior actions, станут структурными маяками для последующего пересмотра программы. Они будут объединены в один законопроект под названием Beautiful Tax Bill.

Документ будет предусматривать: