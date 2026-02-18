Запланована подія 2

"Ми робимо це для себе": власник Dragon Capital Фіала виступив за запровадження ПДВ для ФОПів та оподаткування міжнародних посилок

МВФ пішов на компроміс із урядом України щодо перенесення податкових реформ / Depositphotos

Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала висловив розчарування тим, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) пішов на компроміс з урядом України в питанні перенесення податкових реформ, а саме введення податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців та запровадження оподаткування міжнародних посилок.

Як пише Delo.ua, про це Фіала заявив під час "EBA Global outlook: Succes in Advercity", яку організувала Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

 "Ми робимо це для себе"

"Я думаю, було правильно попросити нас виконати це домашнє завдання. Ми робимо це для себе. Наприклад, запровадження ПДВ на посилки. Я не бачу причини, чому український уряд повинен субсидувати китайських виробників та китайський експорт, одночасно стягуючи ПДВ з цього імпорту", - підкреслив він.

Зауважимо при цьому, що попередні домовленості України з МВФ щодо отримання нового фінансування передбачають ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок, зокрема відправлень вартістю до 150 євро. Наразі обговорюються два можливі підходи: запровадження фіксованого збору з кожної посилки або механізм, за яким податок сплачуватиме український покупець іноземному продавцю, а той надалі перераховуватиме ці кошти до бюджету України.

Фіала також вважає, що запровадження ПДВ вище певної межі для ФОП є справедливим, адже ситуація, коли банки сплачують 50% податку на прибуток, а інші особи не платять податків або сплачують лише 5%, є несправедливою. Він зауважив, що деякі підприємці використовують спрощену систему оподаткування саме для мінімізації податків.

"Я думаю, що коли справа доходить до приватних підприємців, ми насправді зловживатимемо ним, щоб мінімізувати податки. Але й МВФ не змінив цю вимогу, а переніс її на пізніший етап", - додав Фіала.

При цьому гендиректор Dragon Capital сумнівається, що Верховна Рада зможе проголосувати за ці зміни після того, як нову програму фінансування МВФ вже буде затверджено, оскільки важіль впливу на прийняття політично складних рішень втрачається після її схвалення.

"Подивимося, чи зможе уряд та парламент, проголосувати за ці зміни після схвалення програми. Я думаю, що максимальний вплив буде до фактичного схвалення програми, а не під час її перегляду", - підкреслив Фіала.

МВФ скасував попередні умови

Нагадаємо, МВФ ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, мит на міжнародні посилки, оподаткування цифрових платформ та продовження військового збору.

Початковий план законопроєкту полягав у тому, щоб встановити податок на додану вартість (ПДВ) для самозайнятих підприємців (ФОП) з річним доходом понад один мільйон гривень. Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.

Усі податкові та митні зміни, які більше не є prior actions, стануть структурними маяками для наступного перегляду програми. Вони будуть об’єднані в один законопроєкт під назвою Beautiful Tax Bill.

Документ передбачатиме:

  • запровадження ПДВ для ФОПів (з підвищенням порогу з 1 млн до 4 млн грн),оподаткування цифрових платформ,
  • зміни щодо мит на посилки,
  • продовження 5% військового збору.
Автор:
Світлана Манько