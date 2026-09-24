На фабрике "Мивины" на Волыни роботизация позволила сократить потребность в 200 работниках

Благодаря роботизации на новой фабрике на Волыни компания Nestle сократила потребность в персонале с 1500 до 1300 сотрудников.

Об этом сообщил генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове Роман Янович в интервью NV Бизнес.

Искусственный интеллект в Nestle

Фабрика в Смолигове Волынской области входит в корпорацию Nestle и производит вермишель быстрого приготовления "Мивина" для украинского рынка и Maggi для экспорта в ЕС.

Во львовском сервисном центре Nestle за счет автоматизации за три года высвободилось около 500 штатных единиц.

"Но этих людей не уволили: благодаря высокой эффективности мы забрали новые объемы работы с других рынков (например, из Великобритании или Польши), и эти работники перешли на новые более сложные функции. Поэтому общая численность работников Nestlé в Украине остается постоянной — около 5,5 тысячи человек", - отметил Янович.

Кроме того, Nestlé в Украине использует искусственный интеллект для автоматизации работы мерчандайзеров. Один из таких инструментов анализирует фотографии полок в магазинах и автоматически определяет, каких товаров не хватает. Ранее мерчандайзеры фотографировали полки до и после работы, а супервайзеры и аналитики вручную проверяли снимки из примерно 4000 магазинов. Теперь работнику достаточно сделать одно фото: система распознает товары и формирует список необходимых действий. По словам компании, это сокращает время на обучение мерчандайзеров, ручную проверку фотографий и работу офисных аналитиков.

Фабрика в Ивано-Франковске

Отметим, что новая пищевая фабрика Nestlé в Смолыгове Волынской области начала производство в июле 2025 года. Первая производственная линия запущена после двухлетней подготовки. Инвестиции в проект составили 40 миллионов швейцарских франков (около 50 миллионов долларов).

На предприятии введена полная, 100% автоматизация – производственные процессы организованы так, что операторы взаимодействуют с машинами, но не контактируют непосредственно с продуктом.

На фабрике установлены солнечные электростанции мощностью 1300 кВт, в среднем они покрывают около 20% потребностей фабрики в электроэнергии в зависимости от погодных условий. В солнечные же дни поступающей от солнечных панелей электроэнергии полностью хватает для работы фабрики.

Ранее Олег Щербатенко, основатель компании IT-Enterprise, в интервью Dilo рассказывал несколько других примеров автоматизации и использования искусственного интеллекта. Так, в компании "Нибулон" внедрение цифровых двойников 26 элеваторов помогло сократить в 3-5 раз количество персонала. Это позволило агрохолдингу не только преодолеть кадровый кризис, но и позволило эффективно работать и развивать бизнес. Для "Укрпочты" внедрение искусственного интеллекта и цифровизация позволили сократить время на проработку документов на 60-80%, а штат головного офиса сегодня составляет 40 сотрудников вместо 850.