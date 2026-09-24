На фабриці "Мівіни" на Волині роботизація дозволила скоротити потребу у 200 працівниках

Завдяки роботизації на новій фабриці на Волині компанія Nestle скоротила потребу в персоналі з 1500 до 1300 співробітників.

Як пише Dilo, про це повідомив генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові Роман Янович в інтерв’ю NV Бізнес.

Штучний інтелект в Nestle

Фабрика в Смолигові Волинської області входить до корпорації Nestle та виробляє вермішель швидкого приготування "Мівіна" для українського ринку та Maggi для експорту в ЄС.

У львівському сервісному центрі Nestle за рахунок автоматизації за три роки вивільнилося близько 500 штатних одиниць.

"Але цих людей не звільнили: завдяки високій ефективності ми забрали нові обсяги роботи з інших ринків (наприклад, з Великої Британії чи Польщі), і ці працівники перейшли на нові складніші функції. Тому загальна чисельність працівників Nestlé в Україні залишається сталою — близько 5,5 тисяч людей", - зауважив Янович.

Крім цього, Nestlé в Україні використовує штучний інтелект для автоматизації роботи мерчандайзерів. Один із таких інструментів аналізує фотографії полиць у магазинах і автоматично визначає, яких товарів бракує. Раніше мерчандайзери фотографували полиці до і після роботи, а супервайзери та аналітики вручну перевіряли знімки приблизно з 4000 магазинів. Тепер працівнику достатньо зробити одне фото: система розпізнає товари та формує список необхідних дій. За словами компанії, це скорочує час на навчання мерчандайзерів, ручну перевірку фотографій та роботу офісних аналітиків.

Фабрика у Смолигові

Зауважимо, нова харчова фабрика Nestlé у Смолигові Волинської області розпочала виробництво у липні 2025 року. Першу виробничу лінію запущено після дворічної підготовки. Інвестиції в проєкт становили 40 мільйонів швейцарських франків (близько 50 млн доларів).

На підприємстві запроваджена повна, 100-відсоткова автоматизація – виробничі процеси організовані так, що оператори взаємодіють із машинами, але не контактують безпосередньо з продуктом.

На фабриці встановлено сонячні електростанції потужністю 1300 кВт, вони в середньому покривають близько 20% потреб фабрики в електроенергії залежно від погодних умов. У сонячні ж дні електроенергії, що надходить від сонячних панелей, повністю вистачає для роботи фабрики.

Раніше Олег Щербатенко, засновник компанії IT-Enterprise, в інтерв’ю Dilo розповідав кілька інших прикладів автоматизації та використання штучного інтелекту. Так, у компанії "Нібулон" впровадження цифрових двійників 26 елеваторів допомогло скоротити в 3-5 разів кількість персоналу. Це дозволило агрохолдингу не лише подолати кадрову кризу, а ще й дало змогу ефективно працювати і розвивати бізнес. Натомість для "Укрпошти" впровадження штучного інтелекту та цифровізація дозволили скоротити час на опрацювання документів на 60-80%, а штат головного офісу сьогодні становить 40 співробітників замість 850.