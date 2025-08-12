Запланована подія 2

На границе с Польшей предупреждают об усложнении движения из-за ремонта: детали

граница, Польша
Ремонт на пункте пропуска "Устилуг – Зосин"

В пункте пропуска "Устилуг — Зосин" на границе с Польшей сегодня начнут замену дорожного покрытия на полосах выезда из Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

Ремонт дороги на "Устилуг – Зосин"

Сегодня, 12 августа, на пункте пропуска "Устилуг" на границе с Польшей приступят к замене дорожного покрытия на полосах выезда из Украины.

Во время работ движение транспорта организуют в реверсном режиме, что может вызвать задержки и очереди.

Водителям советуют учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, использовать другие пункты пропуска.

"Просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска", - отмечают в пресс-службе.

Напомним, сроки текущего ремонта международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг – Зосин" с украинской стороны, начавшегося в мае 2025 года, продлили до конца декабря. Все это время будет действовать частичное ограничение проезда транспортных средств по отдельным полосам движения.

Добавим, в летний период трафик из-за пунктов пропуска во Львовской области вырос. Наибольший рост пассажиропотока наблюдается в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец".

Автор:
Ольга Опенько