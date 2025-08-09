Темпы выезда украинцев за границу снизились втрое

В первой половине 2025 года за пределы Украины выехало только 60 тысяч граждан — это почти в три раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда страну покинули около 200 тысяч человек. Соответственно прирост украинских мигрантов сократился на 70%.

Об этом сообщает аналитический центр Gremi Personal со ссылкой на Национальный банк.

В Gremi Personal отмечают, что, несмотря на продолжающуюся войну и сложную ситуацию с безопасностью, миграционная динамика постепенно стабилизируется и выходит на условное "плато".

По данным ООН, на 1 июля 2025 года за границей находятся 5,6 млн украинцев. В то же время, по оценкам Международной организации по миграции, на 1 апреля этого года на родину вернулись 4,14 млн человек, уехавших после начала полномасштабного вторжения.

Возвращение украинцев зависит от безопасности

Дальнейшая динамика миграции будет в значительной степени зависеть от развития событий в Украине — в частности, завершения войны, уровня безопасности, экономической стабилизации и объемов инвестиций.

В своем последнем инфляционном отчете НБУ отметил, что демографическая ситуация в стране остается сложной. Согласно обновленному прогнозу, в 2026-2027 годах ожидается возвращение только 100 тысяч украинцев, тогда как ранее прогнозировалось до 500 тысяч. Более того, регулятор не исключает новой волны эмиграции — до 400 тысяч человек в этот же период.

Однако в Gremi Personal убеждены, что многие украинцы еще могут вернуться домой, особенно в долгосрочной перспективе.

"Хотя демографическая ситуация в Украине и вызывает беспокойство, потенциал к возвращению украинцев остается значительным", - отмечает аналитик Gremi Personal Олег Руденко.

Весной 2025 аналитический центр провел социологический опрос среди украинцев в Польше. Согласно результатам, 70% респондентов потенциально готовы вернуться домой. Из них почти 18% ожидают улучшения ситуации безопасности, а более 45% - колеблются, но не исключают возвращения в среднесрочной перспективе.

"Люди хотят вернуться домой – в знакомую среду, к родным, в собственное жилье. Это мощный эмоциональный фактор, часто недооцениваемый в макроэкономических оценках", — добавляет Руденко.

Экономические изменения в мире могут сыграть в интересах Украины

Эксперты также обращают внимание на охлаждение глобального рынка труда. По данным Международной организации труда, в 2025 году прогноз создания новых рабочих мест снизился на 12% - с 60 млн до 53 млн. В странах G7 реальный прирост зарплат в первом квартале 2025 года упал до 1,3% против 2,8% в 2023-м.

"На развитые экономики уже давит трудовая миграция с глобального Юга. В ЕС могут пересмотреть условия пребывания украинцев, в частности, уменьшить льготы. На этом фоне Украина, в случае завершения войны, получит преимущество: дефицит кадров, рост зарплат и комфортная среда могут стать мотивацией для возвращения", — заключает аналитик Gremi Personal.

Украина готовится к возвращению граждан

Оптимистический сценарий НБУ предполагает, что при стабилизации ситуации в 2026–2027 годах в Украину могут вернуться до 700 тысяч человек — втрое больше, чем в базовом прогнозе.

"Когда появятся инвестиционные проекты, когда бизнес снова начнет масштабироваться, спрос на кадры вырастет. Украинцы внимательно следят за изменениями и готовы возвращаться, когда увидят перспективу", - уверен Руденко.

Впрочем, Нацбанк предупреждает: если миграционные настроения не изменятся, дефицит рабочей силы остается длительным, особенно в отдельных регионах и отраслях. Это может замедлить экономическое восстановление, способствовать перегреву заработных плат и усугублять инфляционное давление.

Напомним, что количество украинцев в польской системе социального страхования (ZUS) снизилось. По состоянию на конец февраля 2025 года там было зарегистрировано 781,8 тыс. граждан Украины, что на 2,9 тыс. меньше, чем в январе этого года.