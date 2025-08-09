Темпи виїзду українців за кордон знизилися втричі

У першій половині 2025 року за межі України виїхало лише 60 тисяч громадян — це майже втричі менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли країну залишили близько 200 тисяч осіб. Відповідно, приріст українських мігрантів скоротився на 70%.

Про це повідомляє аналітичний центр Gremi Personal з посиланням на Національний банк України.

У Gremi Personal зазначають, що попри триваючу війну та складну безпекову ситуацію, міграційна динаміка поступово стабілізується і виходить на умовне "плато".

За даними ООН, станом на 1 липня 2025 року за кордоном перебувають 5,6 млн українців. Водночас, за оцінками Міжнародної організації з міграції, на 1 квітня цього року на батьківщину повернулися 4,14 млн осіб, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення.

Повернення українців залежить від безпеки

Подальша динаміка міграції значною мірою залежатиме від розвитку подій в Україні — зокрема, завершення війни, рівня безпеки, економічної стабілізації та обсягів інвестицій.

У своєму останньому інфляційному звіті НБУ зазначив, що демографічна ситуація в країні залишається складною. Згідно з оновленим прогнозом, у 2026–2027 роках очікується повернення лише 100 тисяч українців, тоді як раніше прогнозувалося до 500 тисяч. Ба більше, регулятор не виключає нової хвилі еміграції — до 400 тисяч осіб у цей же період.

Проте в Gremi Personal переконані, що багато українців ще можуть повернутися додому, особливо в довгостроковій перспективі.

"Хоч демографічна ситуація в Україні і викликає занепокоєння, потенціал до повернення українців залишається значним", — зазначає аналітик Gremi Personal Олег Руденко.

Навесні 2025 року аналітичний центр провів соціологічне опитування серед українців у Польщі. Згідно з результатами, 70% респондентів потенційно готові повернутися додому. З них майже 18% чекають покращення безпекової ситуації, а понад 45% – вагаються, але не відкидають повернення у середньостроковій перспективі.

"Люди хочуть повернутися додому – у знайоме середовище, до рідних, у власне житло. Це потужний емоційний фактор, який часто недооцінюють у макроекономічних оцінках", — додає Руденко.

Економічні зміни у світі можуть зіграти на користь України

Експерти також звертають увагу на охолодження глобального ринку праці. За даними Міжнародної організації праці, у 2025 році прогноз створення нових робочих місць знизилося на 12% – з 60 млн до 53 млн. У країнах G7 реальний приріст зарплат у першому кварталі 2025 року впав до 1,3% проти 2,8% у 2023-му.

"На розвинені економіки вже тисне трудова міграція з глобального Півдня. У ЄС можуть переглянути умови перебування українців, зокрема, зменшити пільги. На цьому тлі Україна, у разі завершення війни, отримає перевагу: дефіцит кадрів, зростання зарплат і комфортне середовище можуть стати мотивацією для повернення", — підсумовує аналітик Gremi Personal.

Україна готується до повернення громадян

Оптимістичний сценарій НБУ передбачає, що за умови стабілізації ситуації у 2026–2027 роках в Україну можуть повернутися до 700 тисяч осіб — утричі більше, ніж у базовому прогнозі.

"Коли з’являться інвестиційні проєкти, коли бізнес знову почне масштабуватися, попит на кадри зросте. Українці уважно стежать за змінами і готові повертатися, коли побачать перспективу", — впевнений Руденко.

Утім, Нацбанк попереджає: якщо міграційні настрої не зміняться, дефіцит робочої сили залишиться тривалим, особливо в окремих регіонах та галузях. Це може уповільнити економічне відновлення, сприяти перегріву заробітних плат і посилювати інфляційний тиск.

Нагадаємо, що кількість українців у польській системі соціального страхування (ZUS) зменшилася. Станом на кінець лютого 2025 року там було зареєстровано 781,8 тис. громадян України що на 2,9 тис. менше, ніж у січні цього року.