На кордоні з Польщею попереджають про ускладнення руху через ремонт: деталі

В пункті пропуску “Устилуг – Зосин” на кордоні з Польщею сьогодні розпочнуть заміну дорожнього покриття на смугах виїзду з України.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Ремонт дороги на "Устилуг – Зосин"

Сьогодні, 12 серпня, на пункті пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею розпочнуть заміну дорожнього покриття на смугах виїзду з України.

Під час робіт рух транспорту організують у реверсному режимі, що може спричинити затримки та черги.

Водіям радять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок і, за можливості, користуватися іншими пунктами пропуску.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати для перетинання кордону інші пункти пропуску", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, строки поточного ремонту міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг – Зосин" з української сторони, що розпочався у травні 2025 року, продовжили до кінця грудня. Увесь цей час діятиме часткове обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху.

Додамо, в літній період трафік через пункти пропуску у Львівській області зріс. Найбільше зростання пасажиропотоку спостерігається у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".