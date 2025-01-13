На портале "Дія" возобновлен доступ еще к нескольким услугам

После возобновления работы государственных реестров на портале "Дія" снова стали доступны важные услуги, связанные с работой и финансовой поддержкой.

Об этом сообщила пресс-служба "Дія".

Теперь граждане могут снова подавать заявки на получение грантов:

Грант на собственное дело – до 250 тысяч гривен.

– до 250 тысяч гривен. Грант на садоводство – до 400 тысяч гривен за гектар.

– до 400 тысяч гривен за гектар. Грант на строительство теплицы – от 2 до 7 миллионов гривен.

Для тех, кто потерял работу из-за войны, возобновлена услуга "Получение статуса безработного". Подать заявку на финансовую помощь от государства теперь можно онлайн без посещения центра занятости.

Восстановление после кибератаки

Почти все сервисы на портале "Дія" были приостановлены 20 декабря 2024 из-за масштабной кибератаки со стороны России, повлиявшей на работу государственных реестров. В настоящее время работа большинства систем уже возобновлена, и граждане могут снова пользоваться удобными услугами.

Команда "Действия" продолжает работать над восстановлением других сервисов. О появлении новых возможностей будет поставлено в известность через официальные каналы платформы в социальных сетях. Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе всех изменений.