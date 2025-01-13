На порталі "Дія" відновлено доступ ще до кількох послуг

Після відновлення роботи державних реєстрів на порталі "Дія" знову стали доступними важливі послуги, пов’язані з роботою та фінансовою підтримкою.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

Тепер громадяни можуть знов подавати заявки на отримання грантів:

Грант на власну справу — до 250 тисяч гривень.

— до 250 тисяч гривень. Грант на садівництво — до 400 тисяч гривень за гектар.

— до 400 тисяч гривень за гектар. Грант на будівництво теплиці — від 2 до 7 мільйонів гривень.

Для тих, хто втратив роботу через війну, відновлено послугу "Отримання статусу безробітного". Подати заявку на фінансову допомогу від держави тепер можна онлайн без відвідування центру зайнятості.

Відновлення після кібератаки

Майже всі сервіси на порталі "Дія" були призупинені 20 грудня 2024 року через масштабну кібератаку з боку Росії, що вплинула на роботу державних реєстрів. Наразі роботу більшості систем уже відновлено, і громадяни можуть знову користуватися зручними послугами.

Команда "Дії" продовжує працювати над відновленням інших сервісів. Про появу нових можливостей буде повідомлено через офіційні канали платформи у соціальних мережах. Слідкуйте за оновленнями, щоб бути в курсі всіх змін.