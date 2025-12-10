Запланована подія 2

НАБУ проводит обыски в налоговой: что известно

Государственная налоговая служба Украины, табличка
Фото: facebook.com/TaxUkraine.

10 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски у должностных лиц главных управлений Государственной налоговой службы Украины в Хмельницкой и Николаевской областях. Также следственные действия происходили в центральном аппарате ГНС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила ДПС.

Уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий.

В налоговой подчеркивают, что данные досудебного расследования и подробности дела – компетенция правоохранителей.

Руководство и работники ГНС полностью способствуют работе антикоррупционных органов.

"ДПС действует в правовом поле и всегда открыта для конструктивного сотрудничества с правоохранителями", - говорится в сообщении.

НАБУ проводит обыски: что известно

Как сообщил источник "Экономической правды", причина обысков в ГНС пока неизвестна.

Но есть предположение, что они могут быть связаны с делом масштабной коррупции в энергетике (дело НАБУ "Мидас").

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

  • бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );
  • экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);
  • еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь   Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал  мера пресечения   бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.

Автор:
Светлана Манько