Нацбанк обновил порядок проведения межбанковских платежей в гривне: что изменилось

Национальный банк Украины обновил порядок выполнения межбанковских платежных сделок в Украине в национальной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Обновление направлено на урегулирование особенностей мгновенного кредитового перевода через систему электронных платежей (СЭП) НБУ.

О новом порядке

В частности, Нацбанк:

нормировал понятие "мгновенный кредитный перевод СЭП" (далее – мгновенный перевод СЭП);

определил порядок принятия и исключения участников мгновенного перевода СЭП;

урегулировал особенности выполнения мгновенного перевода СЭП;

уточнил технологию выполнения НБУ принудительного, бесспорного и договорного списания средств банка с его корреспондентского счета средствами СЭП;

определил особенности выполнения мгновенного перевода СЭП небанковскими поставщиками платежных услуг через банк, являющийся участником мгновенного перевода СЭП.

Справка:

Межбанковские расчеты – система осуществления и регулирования платежей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим между банковскими учреждениями в процессе их деятельности.

СЭП – системно важная платежная система в Украине, которая является современным, сложным и уникальным программно-техническим комплексом класса RTGS 24/7. Система работает на базе международного стандарта ISO 20022 и обеспечивает проведение межбанковских платежных операций в Украине через счета, открытые в Национальном банке.

СЭП работает 24/7, что предусматривает круглосуточное выполнение межбанковских платежных операций без приостановки работы системы и мгновенный переход от текущего до следующего календарного дня.

Участниками СЭП есть Национальный банк, банки Украины и Государственная казначейская служба Украины.

Напомним, НБУ предлагал обновить порядок выполнения межбанковских платежных сделок в Украине в национальной валюте.

Добавим, через систему электронных платежей НБУ в 2024 году было осуществлено около 483 млн. платежей на сумму почти 241 трлн грн., что на 14% превышает показатели 2023 года (423 млн. платежей на 210 трлн. грн.).