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Нацбанк оновив порядок проведення міжбанківських платежів у гривні: що змінилось

Нацбанк оновив порядок проведення міжбанківських платежів у гривні: що змінилось
НБУ врегулював особливості виконання миттєвого переказу СЕП.

Національний банк України оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Оновлення спрямоване на врегулювання особливостей миттєвого кредитового переказу через систему електронних платежів (СЕП) НБУ.

Про новий порядок

Зокрема, Нацбанк:

  • унормував поняття "миттєвий кредитовий переказ СЕП" (далі – миттєвий переказ СЕП);
  • визначив порядок прийняття і виключення учасників миттєвого переказу СЕП;
  • врегулював особливості виконання миттєвого переказу СЕП;
  • уточнив технологію виконання НБУ  примусового, безспірного та договірного списання коштів банку з його кореспондентського рахунку засобами СЕП;
  • визначив особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.

Довідково: 

Міжбанківські розрахунки - система здійснення і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності.

СЕП – системно важлива платіжна система в Україні, яка є сучасним, складним та унікальним програмно-технічним комплексом класу RTGS 24/7. Система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та забезпечує проведення міжбанківських платіжних операцій в Україні через рахунки, відкриті в Національному банку.

СЕП працює 24/7 що передбачає цілодобове виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня.

Учасниками СЕП є Національний банк, банки України та Державна казначейська служба України.

Нагадаємо, НБУ пропонував оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті. 

Додамо, через систему електронних платежів НБУ у 2024 році було здійснено близько 483 млн платежів на суму майже 241 трлн грн, що на 14% перевищує показники 2023 року (423 млн платежів на 210 трлн грн).

Автор:
Ольга Опенько