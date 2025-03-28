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Нацкомиссия по стандартам госязыка отказывается от Telegram из-за рекомендаций СНБО
Национальная комиссия по стандартам государственного языка приостанавливает использование мессенджера Telegram для внешней коммуникации.
Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.
Такое решение было принято на основании рекомендаций Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Кроме того, в Telegram действует канал, использующий информацию Комиссии в собственных интересах и часто неправильно истолковывающий ее деятельность.
Нацкомиссия напоминает, что как государственный орган она действует исключительно в пределах законодательства Украины, а любое использование ее информации в коммерческих целях или искажение фактов является незаконным и может содержать признаки мошенничества.
Теперь актуальные сообщения Комиссии можно получать через другие официальные каналы коммуникации.
Запрет Telegram в Украине
25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.
Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, в соответствии с законами "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".
Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что Киев не может регулировать мессенджер Telegram, поэтому парламент может принять закон, согласно которому "либо социальные сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает".
Украинская разведка подтверждает, что использование Telegram несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики. заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.