Нацкомісія зі стандартів держмови відмовляється від Telegram через рекомендації РНБО

Національна комісія зі стандартів державної мови припиняє використання месенджера Telegram для зовнішньої комунікації.

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Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

Таке рішення ухвалене на підставі рекомендацій Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

Крім того, в Telegram діє канал, який використовує інформацію Комісії у власних інтересах та часто неправильно тлумачить її діяльність.

Нацкомісія нагадує, що як державний орган вона діє виключно в межах законодавства України, а будь-яке використання її інформації з комерційною метою або спотворення фактів є незаконним і може містити ознаки шахрайства.

Відтепер актуальні повідомлення Комісії можна отримувати через інші офіційні канали комунікації.

Заборона Telegram в Україні

25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що Київ не може регулювати месенджер Telegram, тому парламент може ухвалити закон, за яким "або соціальні мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".

Українська розвідка підтверджує, що використання Telegram несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.