Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Наличный курс:

USD

41,48

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Нафтогаз" взял в кредит еще 3 млрд грн для закупки импортного газа: кто прокредитовал

глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий
"Нафтогаз" получил очередной кредит на 3 млрд грн / Нафтогаз

Группа "Нафтогаз" получила от Ощадбанка кредит в 3 миллиарда гривен, которые пойдут на приобретение импортного природного газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, потребность в импорте дополнительных объемов газа возникла из-за массированных атак врага на газовую инфраструктуру.

Корецкий подчеркнул, что компания совместно с украинскими и международными партнерами работает над привлечением ресурсов, необходимых для стабильного прохождения отопительного сезона, несмотря на российские террористические обстрелы.

"Поддержка энергетической безопасности страны – один из основных приоритетов в работе Ощадбанка. Особенно – в период полномасштабной войны, когда враг разрушает объекты генерации, электросети, газопроводную инфраструктуру", – отметил Юрий Кацион, заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес.

Напомним, для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд грн от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк. 

В сентябре сообщалось, что группа "Нафтогаз" в партнерстве с польской нефтеперерабатывающей компанией Orlen в рамках подготовки к зиме уже поставила в Украину около 400 млн куб. м американского сжиженного газа (LNG).

1 октября Сергей Корецкий заявил, что "Нафтогаз" выполнил 95-97% плана закачки газа в ПХГ к началу отопительного сезона.

Как сообщала министр энергетики Светлана Гринчук, к началу отопительного сезона Украина должна накопить в хранилищах 13,2 млрд куб. м газа, из которых 4,6 млрд куб. м должны составлять импортные объемы.

Автор:
Татьяна Бессараб