"Нафтогаз" взял в кредит еще 3 млрд грн для закупки импортного газа: кто прокредитовал

Группа "Нафтогаз" получила от Ощадбанка кредит в 3 миллиарда гривен, которые пойдут на приобретение импортного природного газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, потребность в импорте дополнительных объемов газа возникла из-за массированных атак врага на газовую инфраструктуру.

Корецкий подчеркнул, что компания совместно с украинскими и международными партнерами работает над привлечением ресурсов, необходимых для стабильного прохождения отопительного сезона, несмотря на российские террористические обстрелы.

"Поддержка энергетической безопасности страны – один из основных приоритетов в работе Ощадбанка. Особенно – в период полномасштабной войны, когда враг разрушает объекты генерации, электросети, газопроводную инфраструктуру", – отметил Юрий Кацион, заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес.

Напомним, для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд грн от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк.

В сентябре сообщалось, что группа "Нафтогаз" в партнерстве с польской нефтеперерабатывающей компанией Orlen в рамках подготовки к зиме уже поставила в Украину около 400 млн куб. м американского сжиженного газа (LNG).

1 октября Сергей Корецкий заявил, что "Нафтогаз" выполнил 95-97% плана закачки газа в ПХГ к началу отопительного сезона.

Как сообщала министр энергетики Светлана Гринчук, к началу отопительного сезона Украина должна накопить в хранилищах 13,2 млрд куб. м газа, из которых 4,6 млрд куб. м должны составлять импортные объемы.