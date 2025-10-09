Запланована подія 2

"Нафтогаз" позичив ще 3 млрд грн для закупівлі імпортного газу: хто прокредитував

Група "Нафтогаз" отримала від Ощадбанку кредит на 3 мільярди гривень, які підуть на придбання імпортного природного газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, потреба в імпорті додаткових обсягів газу виникла через масовані атаки ворога на газову інфраструктуру.

Корецький підкреслив, що компанія спільно з українськими та міжнародними партнерами працює над залученням ресурсів, необхідних для стабільного проходження опалювального сезону попри російські терористичні обстріли.

"Підтримка енергетичної безпеки країни – один з основних пріоритетів в роботі Ощадбанку.  Особливо – у період повномасштабної війни, коли ворог руйнує об’єкти генерації, електромережі, газопровідну інфраструктуру", — зауважив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

Нагадаємо, для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк. 

У вересні повідомлялося, що група "Нафтогаз" в партнерстві з польською нафтопереробною компанією Orlen в межах підготовки до зими вже поставила в Україну близько 400 млн куб. м американського скрапленого газу (LNG).

1 жовтня Сергій Корецький заявив, що "Нафтогаз" виконав 95–97% плану закачки газу в ПСГ на початок опалювального сезону.

Як повідомляла міністерка енергетики Світлана Гринчук, на початок опалювального сезону Україна повинна накопичити у сховищах 13,2 млрд куб. м газу, з яких 4,6 млрд куб. м мають становити імпортні обсяги.

Автор:
Тетяна Бесараб