Налог на OLX и закупка вагонов на 5,7 млрд грн: что правительство изменило в бюджете на 2026 год

Правительство направило в Верховную Раду доработанный бюджет на 2026 год, который планируется рассмотреть во втором чтении 18 ноября. В нем учтены доходы от "налога на OLX" и "налога на сладкую газировку".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

Деньги от банков направят на закупку вагонов

По словам нардепки, правительство планирует увеличить доходы госбюджета на 30 млрд грн от повышения налога на прибыль банков.

Но половину "банковского налога", который должен зачисляться в местные бюджеты (4,3 млрд грн), предлагают направить на закупку пассажирских вагонов для "Укрзализныци". Кроме этого, ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" вернет в бюджет 1,4 млрд грн, которые тоже будут направлены на закупку вагонов (всего 5,7 млрд грн).

Пидласа отметила, что доходы от "налога на OLX" и "налога на сладкую газировку" также остались учтены в доходах бюджета.

Кроме того, правительство планирует минимум 1 млрд грн направить на гуманитарное разминирование земель, а дивиденды "Укрфинжитло" (1,27 млрд грн) пойдут на программу льготной ипотеки "єОселя".

50% НДФЛ, уплачиваемая резидентами Defense City, будет зачисляться в бюджет общины, куда релоцируется предприятие. Также перечислен реверс и дотации для местных бюджетов, в соответствии с численностью населения по данным Госстата и реестра ВПЛ. При этом 60% НДФЛ предлагается относить к местным бюджетам.

Отмена спецпенсий и зарплаты учителям

Пидласа отметила, что правительство планирует до 1 июля 2026 года подать в Верховную Раду законопроект по установлению единых подходов к пенсионному возрасту и осуществлению индексации пенсий на общих условиях тем, кому пенсия установлена специальными законами.

Правительство также рассматривает возможность с 1 сентября дополнительно повысить заработные платы учителей (до повышения на 30%, которое уже запланировано с 1 января).

Увеличение расходов

Пидласа подчеркнула, что наибольшие изменения в расходной части госбюджета и привела основные из них:

+18,9 млрд грн на резервный фонд,

+6,6 млрд грн на повышение зарплаты преподавателей высшего образования,

+1 млрд грн на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса и страховых премий от военных рисков,

+1 млрд грн - укрытие в садах,

+528 млн грн – публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения,

+500 млн грн в поддержку релокированных учреждений высшего технического образования с прифронтовых территорий,

+500 млн грн местным бюджетам на жилье для эвакуированных лиц и ВПЛ.

Пидласа сообщила, что Верховная Рада планирует рассмотреть бюджет-2026 во втором чтении 18 ноября.

Напомним, 5 ноября Кабинет Министров завершил подготовку проекта государственного бюджета на 2026 год. Общий объем доходов бюджета увеличится на 27,8 млрд. грн. До этого они составили 2,4 трлн. грн., что на 446,8 млрд. грн. (18,8%) больше по сравнению с 2025 годом. Расходы — 4,8 трлн, что на 415 млрд больше по сравнению с 2025 годом.

22 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Документ определяет основные направления финансирования – от национальной безопасности до социальной поддержки и экономического обновления.