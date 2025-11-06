"Податок на OLX" та закупівля вагонів на 5,7 млрд грн: що уряд змінив у бюджеті на 2026 рік

Уряд направив до Верховної Ради доопрацьований бюджет на 2026 рік, який парламент планує розглянути в другому читанні 18 листопада. У ньому враховані доходи від "податку на OLX" та “податку на солодку газовану воду”. 5,7 млрд грн витратять з бюджету на закупівлю пасажирських вагонів для "Укрзалізниці".

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

Гроші від банків спрямують на закупівлю вагонів

За словами нардепки, уряд планує збільшити доходи держбюджету на 30 млрд грн від підвищення податку на прибуток банків.

Але половину "банківського податку", який мав би зараховуватись в місцеві бюджети (4,3 млрд грн), пропонують спрямувати на закупівлю пасажирських вагонів для "Укрзалізниці". Крім цього, ДП "Фінансування інфраструктурних проєктів" поверне в бюджет 1,4 млрд грн, які теж будуть спрямовані на закупівлю вагонів (всього разом 5,7 млрд грн).

Підласа зауважила, що доходи від "податку на OLX" та "податку на солодку газовану воду" також залишились враховані в доходах бюджету.

Крім того уряд планує мінімум 1 млрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування земель, а дивіденди "Укрфінжитла" (1,27 млрд грн) підуть на програму пільгової іпотеки "єОселя"

50% ПДФО, що сплачується резидентами Defense City, буде зараховуватися до бюджету громади, куди релокується підприємство. Також перераховано реверс та дотації для місцевих бюджетів, відповідно до чисельності населення за даними Держстату та реєстру ВПО. При цьому, 60% ПДФО пропонується зараховувати до місцевих бюджетів.

Відміна спецпенсій та зарплати вчителям

Підласа зауважила, що уряд планує до 1 липня 2026 року подати до Верховної Ради законопроєкт щодо встановлення єдиних підходів до пенсійного віку та здійснення індексації пенсій на загальних умовах тим, кому пенсія встановлена спеціальними законами.

Уряд також розглядає можливість з 1 вересня додатково підвищити заробітні плати вчителів (до підвищення на 30%, яке вже заплановано з 1 січня).

Збільшення видатків

Підласа підкреслила, що найбільші зміни у видатковій частині держбюджету та навела основні з них:

+18,9 млрд грн на резервний фонд,

+6,6 млрд грн на підвищення зарплати викладачів закладів вищої освіти,

+1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та страхових премій від воєнних ризиків,

+1 млрд грн - укриття в садочках,

+528 млн грн - публічні інвестиційні проекти в сфері охорони здоров’я,

+500 млн грн на підтримку релокованих закладів вищої технічної освіти з прифронтових територій,

+500 млн грн місцевим бюджетам на житло для евакуйованих осіб та ВПО.

Підласа повідомила, що Верховна Рада планує розглянути бюджет-2026 в другому читанні 18 листопада.

Нагадаємо, 5 листопада Кабінет міністрів завершив підготовку проєкту державного бюджету на 2026 рік. Загальний обсяг доходів бюджету збільшиться на 27,8 млрд грн. До цього вони становили 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки — 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком.

22 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ визначає основні напрями фінансування – від національної безпеки до соціальної підтримки та економічного відновлення.