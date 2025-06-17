Напряжение между OpenAI и Microsoft достигает критической точки: разработчик ChatGPT рассматривает "ядерный вариант"

Напряжение между OpenAI и Microsoft относительно будущего их известного партнерства в сфере искусственного интеллекта обостряется. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

OpenAI стремится ослабить контроль Microsoft над своими продуктами на основе ИИ и вычислительными ресурсами, а также получить согласие технологического гиганта на превращение компании в коммерческую структуру. Соглашение Microsoft является ключевым для привлечения нового финансирования и возможного выхода OpenAI на биржу.

Однако переговоры проходят настолько сложно, что в последние недели руководство OpenAI начало обсуждать, как говорят осведомленные источники, "ядерный вариант": обвинить Microsoft в антиконкурентном поведении в рамках партнерства. Это может предусматривать обращение к федеральным регуляторам для проверки условий контракта на предмет нарушения антимонопольного законодательства, а также публичную антикампанию.

Такой шаг может поставить под угрозу шестилетние отношения между компаниями, считающимися одним из самых успешных партнерств в отрасли. В течение многих лет Microsoft поддерживала развитие OpenAI в обмен на ранний доступ к ее технологиям, но сейчас стороны фактически стали конкурентами, что усложнило поиск общего языка.

"У нас есть долгосрочное, продуктивное партнерство, которое позволило создать удивительные инструменты ИИ для всех, – заявили представители обеих компаний в совместном комментарии. – Переговоры продолжаются, и мы с оптимизмом смотрим в будущее".

Стороны также находятся в тупике из-за условий соглашения OpenAI о приобретении стартапа Windsurf за $3 млрд. Согласно действующей договоренности, Microsoft имеет доступ ко всей интеллектуальной собственности OpenAI. В то же время, она продвигает собственный ИИ-продукт для программистов — GitHub Copilot, напрямую конкурирующий с решением OpenAI. Стартап, в свою очередь , не хочет предоставлять Microsoft доступ к технологиям Windsurf.

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

OpenAI также имеет соглашение о лицензировании контента с медиахолдингом News Corp, материнской компанией The Wall Street Journal.

Компании не могут согласовать, какую часть в новой компании OpenAI должна получить Microsoft в случае превращения в корпорацию общественной пользы. По словам источников, Microsoft требует большего пакета, чем OpenAI готова предоставить. При этом OpenAI должен завершить переход к концу года, в противном случае может потерять $20 млрд финансирования.

На фоне таких событий Федеральная торговая комиссия США еще в прошлом году начала широкое антимонопольное расследование против Microsoft, в частности, по ее инвестициям в OpenAI, а также другие вложения крупных технологических компаний в сферу ИИ. Microsoft впервые инвестировала в OpenAI $1 млрд в 2019 году. По действующему контракту она имеет эксклюзивное право продавать продукты OpenAI через облако Azure и приоритетный доступ к технологиям стартапа. Microsoft также является единственным официальным поставщиком вычислительных мощностей для OpenAI, хотя в прошлом году позволила стартапу развернуть свой дата-центр под названием Stargate.

В настоящее время обе компании конкурируют в сфере чатботов и бизнес-инструментов на базе ИИ. В прошлом году генеральный директор Microsoft Сатья Наделла нанял конкурента OpenAI, запустившего секретный проект по созданию моделей ИИ для Microsoft.

OpenAI стремится просмотреть отдельные пункты договора в контексте будущей трансформации. В частности, она хочет сотрудничать с другими облачными провайдерами, чтобы иметь более широкий доступ к клиентам и вычислительным ресурсам. В то же время Microsoft хочет сохранить доступ к технологиям OpenAI даже после того, как ее модели достигнут уровня "искусственного общего интеллекта" (AGI), формально завершающего партнерство.

Этот уровень развития ИИ – AGI – является предметом острых дебатов в технологической среде. Некоторые верят, что он уже близок, другие считают его недостижимым или очень далеким, указывая, что развитие ИИ скорее будет постепенным.