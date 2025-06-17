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Напряжение между OpenAI и Microsoft достигает критической точки: разработчик ChatGPT рассматривает "ядерный вариант"

Сражение титанов за ИИ будущего. Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
Сражение титанов за ИИ будущего. Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Напряжение между OpenAI и Microsoft относительно будущего их известного партнерства в сфере искусственного интеллекта обостряется. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

OpenAI стремится ослабить контроль Microsoft над своими продуктами на основе ИИ и вычислительными ресурсами, а также получить согласие технологического гиганта на превращение компании в коммерческую структуру. Соглашение Microsoft является ключевым для привлечения нового финансирования и возможного выхода OpenAI на биржу.

Однако переговоры проходят настолько сложно, что в последние недели руководство OpenAI начало обсуждать, как говорят осведомленные источники, "ядерный вариант": обвинить Microsoft в антиконкурентном поведении в рамках партнерства. Это может предусматривать обращение к федеральным регуляторам для проверки условий контракта на предмет нарушения антимонопольного законодательства, а также публичную антикампанию.

Такой шаг может поставить под угрозу шестилетние отношения между компаниями, считающимися одним из самых успешных партнерств в отрасли. В течение многих лет Microsoft поддерживала развитие OpenAI в обмен на ранний доступ к ее технологиям, но сейчас стороны фактически стали конкурентами, что усложнило поиск общего языка.

"У нас есть долгосрочное, продуктивное партнерство, которое позволило создать удивительные инструменты ИИ для всех, заявили представители обеих компаний в совместном комментарии. – Переговоры продолжаются, и мы с оптимизмом смотрим в будущее".

Стороны также находятся в тупике из-за условий соглашения OpenAI о приобретении стартапа Windsurf за $3 млрд. Согласно действующей договоренности, Microsoft имеет доступ ко всей интеллектуальной собственности OpenAI. В то же время, она продвигает собственный ИИ-продукт для программистов — GitHub Copilot, напрямую конкурирующий с решением OpenAI. Стартап, в свою очередь , не хочет предоставлять Microsoft доступ к технологиям Windsurf.

Фото 2 — Напряжение между OpenAI и Microsoft достигает критической точки: разработчик ChatGPT рассматривает "ядерный вариант"
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

OpenAI также имеет соглашение о лицензировании контента с медиахолдингом News Corp, материнской компанией The Wall Street Journal.

Компании не могут согласовать, какую часть в новой компании OpenAI должна получить Microsoft в случае превращения в корпорацию общественной пользы. По словам источников, Microsoft требует большего пакета, чем OpenAI готова предоставить. При этом OpenAI должен завершить переход к концу года, в противном случае может потерять $20 млрд финансирования.

На фоне таких событий Федеральная торговая комиссия США еще в прошлом году начала широкое антимонопольное расследование против Microsoft, в частности, по ее инвестициям в OpenAI, а также другие вложения крупных технологических компаний в сферу ИИ. Microsoft впервые инвестировала в OpenAI $1 млрд в 2019 году. По действующему контракту она имеет эксклюзивное право продавать продукты OpenAI через облако Azure и приоритетный доступ к технологиям стартапа. Microsoft также является единственным официальным поставщиком вычислительных мощностей для OpenAI, хотя в прошлом году позволила стартапу развернуть свой дата-центр под названием Stargate.

В настоящее время обе компании конкурируют в сфере чатботов и бизнес-инструментов на базе ИИ. В прошлом году генеральный директор Microsoft Сатья Наделла нанял конкурента OpenAI, запустившего секретный проект по созданию моделей ИИ для Microsoft.

OpenAI стремится просмотреть отдельные пункты договора в контексте будущей трансформации. В частности, она хочет сотрудничать с другими облачными провайдерами, чтобы иметь более широкий доступ к клиентам и вычислительным ресурсам. В то же время Microsoft хочет сохранить доступ к технологиям OpenAI даже после того, как ее модели достигнут уровня "искусственного общего интеллекта" (AGI), формально завершающего партнерство.

Этот уровень развития ИИ AGI – является предметом острых дебатов в технологической среде. Некоторые верят, что он уже близок, другие считают его недостижимым или очень далеким, указывая, что развитие ИИ скорее будет постепенным.

Автор:
Кейт Щеглова