Напруга між OpenAI та Microsoft сягає критичної точки: розробник ChatGPT розглядає "ядерний варіант"

Напруження між OpenAI та Microsoft щодо майбутнього їхнього відомого партнерства у сфері штучного інтелекту загострюється. Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію The Wall Street Journal.

OpenAI прагне послабити контроль Microsoft над своїми продуктами на основі ШІ та обчислювальними ресурсами, а також отримати згоду технологічного гіганта на перетворення компанії на комерційну структуру. Погодження Microsoft є ключовим для залучення нового фінансування та можливого виходу OpenAI на біржу.

Однак переговори проходять настільки складно, що останніми тижнями керівництво OpenAI почало обговорювати, як кажуть обізнані джерела, "ядерний варіант": звинуватити Microsoft в антиконкурентній поведінці у рамках партнерства. Це може передбачати звернення до федеральних регуляторів для перевірки умов контракту на предмет порушення антимонопольного законодавства, а також публічну антикампанію.

Такий крок може поставити під загрозу шестирічні відносини між компаніями, які вважаються одним із найуспішніших партнерств у галузі. Протягом багатьох років Microsoft підтримувала розвиток OpenAI в обмін на ранній доступ до її технологій, але зараз сторони фактично стали конкурентами, що ускладнило пошук спільної мови.

"Ми маємо довгострокове, продуктивне партнерство, яке дало змогу створити дивовижні інструменти ШІ для всіх, – заявили представники обох компаній у спільному коментарі. – Переговори тривають, і ми з оптимізмом дивимось у майбутнє".

Сторони також перебувають у глухому куті через умови угоди OpenAI про придбання стартапу Windsurf за $3 млрд. Згідно з чинною домовленістю, Microsoft має доступ до всієї інтелектуальної власності OpenAI. Водночас вона просуває власний ШІ-продукт для програмістів — GitHub Copilot, що напряму конкурує з рішенням OpenAI. Стартап, своєю чергою, не хоче надавати Microsoft доступ до технологій Windsurf.

Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій.

OpenAI має також угоду про ліцензування контенту з медіахолдингом News Corp, материнською компанією The Wall Street Journal.

Компанії не можуть узгодити, яку частку у новій компанії OpenAI повинна отримати Microsoft у разі перетворення на корпорацію суспільної користі. За словами джерел, Microsoft вимагає більший пакет, ніж OpenAI готова надати. При цьому OpenAI має завершити перехід до кінця року, інакше може втратити $20 млрд фінансування.

На тлі таких подій Федеральна торгова комісія США ще минулого року розпочала широке антимонопольне розслідування проти Microsoft, зокрема щодо її інвестицій в OpenAI, а також інші вкладення великих технологічних компаній у сферу ШІ. Microsoft уперше інвестувала в OpenAI $1 млрд у 2019 році. За чинним контрактом, вона має ексклюзивне право продавати продукти OpenAI через хмару Azure та пріоритетний доступ до технологій стартапу. Microsoft також є єдиним офіційним постачальником обчислювальних потужностей для OpenAI, хоча торік дозволила стартапу розгорнути власний дата-центр під назвою Stargate.

Нині обидві компанії конкурують у сфері чатботів і бізнес-інструментів на базі ШІ. Торік генеральний директор Microsoft Сатья Наделла найняв конкурента OpenAI, який запустив секретний проєкт зі створення моделей ШІ для Microsoft.

OpenAI прагне переглянути окремі пункти договору в контексті майбутньої трансформації. Зокрема, вона хоче співпрацювати з іншими хмарними провайдерами, щоб мати ширший доступ до клієнтів і обчислювальних ресурсів. Водночас Microsoft хоче зберегти доступ до технологій OpenAI навіть після того, як її моделі досягнуть рівня "штучного загального інтелекту" (AGI), що формально завершить партнерство.

Цей рівень розвитку ШІ – AGI – є предметом гострих дебатів у технологічному середовищі. Дехто вірить, що він вже близький, інші вважають його недосяжним або дуже далеким, вказуючи, що розвиток ШІ швидше буде поступовим.