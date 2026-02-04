Запланована подія 2

Наследство, земля, недвижимость: какие нотариальные услуги в Украине пользуются наибольшим спросом

нотариус
7 169 197 нотариальных бланков использовали украинские нотариусы в 2025 году

Более 7 млн. бланков использовали украинские нотариусы в 2025 году. За год количество бланков почти не изменилось, но по сравнению с 2021 годом обращение сократилось примерно на четверть. На фоне общего снижения отдельные категории демонстрируют разную динамику: спрос на операции по отчуждению земли растет, тогда как завещания и переводы сокращаются.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Аналитики отмечают, что на одно нотариальное действие может тратиться несколько бланков — статистика отражает скорее объем документооборота.



Какие нотариальные действия пользуются спросом

По данным "Опендатабота", чаще всего оформляли наследство: 1 011 321 бланк, что на 5% меньше, чем в 2024 году. Одной из самых больших категорий также остается отчуждение земли — 888 719 бланков. Показатель вырос на 13% по сравнению с 2021 годом.

В то же время отчуждение недвижимого имущества (квартир/домов) не пользуется таким же спросом. Так, 848 653 таких бланка были использованы в прошлом году. Впрочем, это все еще на четверть меньше до 2021-го.

Уменьшается и количество бланков на завещания: 119133 в прошлом году. Это –10% за год и –26% по сравнению с 2021-м.   Бланки для брачных договоров остаются нишевой практикой: 7211 оформлений. По сравнению с довоенным периодом их уменьшилось почти вдвое, впрочем, за последний год изменений почти не зафиксировано.

Среди других категорий – 24 550 свидетельств на право собственности. Их больше, чем до начала полномасштабной, однако меньше, чем годом ранее.

Для отчуждения авто использовано 11 656 бланков: по сравнению с 2021 годом таких операций больше, впрочем, за последний год показатель снизился. На нотариальные переводы пришлось 7572 бланка — это один из самых низких показателей среди популярных категорий, который продолжает сокращаться.

Также в 2025 году насчитывается 167 542 испорченных бланка: за последний год показатель немного вырос (+2%). Похищенных бланков – 10 в год. Это минимальный уровень по сравнению с предыдущими годами.



Напомним, в Украине началось тестирование системы "е-нотариат". С 3 сентября все нотариусы получили возможность присоединиться и начать работу с новой электронной экосистемой, а первые услуги для граждан в приложении "Действие" будут доступны уже в 2026 году.

Автор:
Светлана Манько