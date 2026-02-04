Запланована подія 2

Спадщина, земля, нерухомість: які нотаріальні послуги в Україні користуються найбільшим попитом

Понад 7 млн бланків використали українські нотаріуси у 2025 році. За рік кількість бланків майже не змінилась, але у порівнянні з 2021 роком обіг скоротився приблизно на чверть. На тлі загального зниження окремі категорії демонструють різну динаміку: попит на операції з відчуження землі зростає, тоді як заповіти та переклади — скорочуються.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Аналітики зазначають, що на одну нотаріальну дію може витрачатися кілька бланків — тож статистика відображає радше обсяг документообігу.

Які нотаріальні дії користуються попитом

За даними "Опендатабот", найчастіше оформлювали спадщину: 1 011 321 бланк, що на 5% менше, ніж у 2024 році. Однією з найбільших категорій також залишається відчуження землі — 888 719 бланків. Показник зріс на 13% у порівнянні з 2021 роком.

Водночас відчуження нерухомого майна (квартир/будинків) не користується таким самим попитом. Так, 848 653 таких бланки було використано торік. Втім це все ще на чверть менше до 2021-го.

Зменшується і кількість бланків на заповіти: 119 133 торік. Це −10% за рік та −26% у порівнянні з 2021-м. Бланки для шлюбних договорів залишаються нішевою практикою: 7 211 оформлень. У порівнянні з довоєнним періодом їх поменшало майже вдвічі, втім за останній рік змін майже не зафіксовано. 

Серед інших категорій — 24 550 свідоцтв на право власності. Їх більше, ніж до початку повномасштабної, однак менше, ніж роком раніше.

Для відчуження авто використано 11 656 бланків: у порівнянні з 2021 роком таких операцій більше, втім за останній рік показник знизився. На нотаріальні переклади припало 7 572 бланки — це один із найнижчих показників серед популярних категорій, який продовжує скорочуватись.

Також у 2025 році нараховується 167 542 зіпсованих бланки: за останній рік показник трохи зріс (+2%). Викрадених бланків — 10 за рік. Це мінімальний рівень у порівнянні з попередніми роками.

Нагадаємо, в Україні розпочалося тестування системи "е-Нотаріат". Із 3 вересня всі нотаріуси отримали змогу приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян у додатку "Дія" будуть доступні вже у 2026 році.

Автор:
Світлана Манько