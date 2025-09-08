Оформлення довіреності в Україні: все, що потрібно знати

Іноді виникають ситуації, коли потрібно доручити вирішення особистих, фінансових або юридичних справ іншій особі. У таких випадках не обійтися без офіційного документа — довіреності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство юстиції.

Від правильно оформленої довіреності залежить, чи зможе ваша довірена особа діяти в межах закону та ефективно представляти ваші інтереси.

Що таке довіреність

Довіреність — це письмовий документ, який видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину дозволяє представнику здійснювати лише ті дії, на які має право особа, яку він представляє (довіритель).

Законодавство забороняє представнику вчиняти дії від свого імені або в інтересах інших осіб, крім випадків комерційного представництва та інших випадків, визначених законом. Представник також не може здійснювати правочини, які за своєю природою можуть вчинятися лише особисто довірителем (статті 238 та 244 Цивільного кодексу України).

Хто може посвідчувати довіреність

В Україні посвідчення довіреності є нотаріальною дією, але закон передбачає винятки. Зокрема, довіреність можна посвідчити:

нотаріусами;

начальниками або їх заступниками у військових госпіталях, санаторіях та лікувальних закладах;

командирами військових частин, навчальних закладів у місцях без нотаріуса;

начальниками установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;

уповноваженими посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах без нотаріусів (окрім довіреностей на нерухомість, корпоративні права та транспортні засоби);

посадовими особами органів безоплатної правової допомоги;

органами юридичних осіб або уповноваженими особами, згідно з установчими документами.

У період воєнного стану командири військових формувань, правоохоронних або спеціальних органів, а також органів цивільного захисту можуть посвідчувати довіреності для своїх підлеглих (крім довіреностей на розпорядження нерухомим майном та корпоративними правами).

Форма та зміст довіреності

Оформлення довіреності передбачає чітке дотримання законодавства та наявність обов’язкових реквізитів.

У довіреності повинні бути:

дата та місце складання;

прізвище, ім’я, по батькові довірителя та представника (для юридичних осіб — повне найменування та місцезнаходження);

чітко описані дії, які має виконати представник;

у довіреності на управління майном — податковий номер довірителя;

у довіреності на укладання договору дарування — прізвище, ім’я та по батькові або повне найменування обдаровуваного;

у довіреності, виданій адвокату — статус та членство в адвокатському об’єднанні.

Форма документа повинна відповідати законним вимогам і забезпечувати правомірність, конкретність та здійсненність дій.

Строк дії довіреності

Строк довіреності зазначається словами (роки, місяці, дні) і не може визначатися настанням певної події. Якщо строк не встановлено, довіреність діє до припинення її дії.

Припинення дії довіреності відбувається у разі:

закінчення строку дії;

скасування довіреності довірителем;

відмови представника від виконання дій;

припинення юридичної особи, яка видала або отримала довіреність;

смерті або визнання недієздатною особи, що видала або отримала довіреність.

Представник зобов’язаний негайно повернути довіреність після припинення її дії.

Скасування довіреності та права представника

Довіритель може скасувати довіреність у будь-який час, за винятком безвідкличної довіреності. Про скасування довіреності довіритель повинен повідомити представника та третіх осіб, перед якими діяла довіреність.

Представник має право відмовитися від виконання дій, якщо вони не є невідкладними або не направлені на запобігання шкоди довірителю. У випадку порушення вимог довіреності представник несе відповідальність за заподіяні збитки.

Реєстрація довіреностей

Обов’язковій реєстрації підлягають:

нотаріально посвідчені довіреності та їх дублікати;

довіреності, прирівняні до нотаріально посвідчених;

довіреності, видані у воєнний час уповноваженими особами.

Реєстрація проводиться у Єдиному реєстрі довіреностей, що входить до Єдиної державної електронної системи е-нотаріату. Нотаріус вносить відомості та скановані копії документів у систему.

Це дозволяє перевіряти довіреності за допомогою QR-коду у застосунку Порталу "Дія" та отримувати електронну копію документа за наявності згоди хоча б однієї сторони.

Правильне оформлення довіреності — запорука законного та ефективного представництва. Дотримання всіх вимог до форми, змісту та реєстрації дозволяє захистити права довірителя та уникнути конфліктів із третіми особами.

