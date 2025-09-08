Оформление доверенности в Украине: все, что нужно знать

Иногда возникают ситуации, когда нужно поручить разрешение личных, финансовых или юридических дел другому лицу. В таких случаях не обойтись без официального документа – доверенности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство юстиции.

От правильно оформленной доверенности зависит, сможет ли ваше доверенное лицо действовать в рамках закона и эффективно представлять ваши интересы.

Что такое доверенность

Доверенность — это письменный документ, выдаваемый одним лицом другим для представительства перед третьими лицами. Доверенность на совершение сделки позволяет представителю совершать только те действия, на которые имеет право лицо, которое он представляет (доверитель).

Законодательство запрещает представителю совершать действия от своего имени или в интересах других лиц, кроме случаев коммерческого представительства и других случаев, определенных законом. Представитель также не может осуществлять сделки, которые по своей природе могут совершаться только лично доверителем (статьи 238 и 244 Гражданского кодекса Украины).

Кто может удостоверять доверенность

В Украине удостоверение доверенности является нотариальным действием, но закон предусматривает исключения. В частности, доверенность можно удостоверить:

нотариусами;

начальниками или их заместителями в военных госпиталях, санаториях и лечебных учреждениях;

командирами воинских частей, учебных заведений в местах без нотариуса;

начальниками учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов;

уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления в населенных пунктах без нотариусов (кроме доверенностей на недвижимость, корпоративные права и транспортные средства);

должностными лицами органов безвозмездной правовой помощи;

органами юридических лиц или уполномоченными лицами, согласно учредительным документам.

В период военного положения командиры военных формирований, правоохранительных или специальных органов, а также органов гражданской защиты могут удостоверять доверенности для своих подчиненных (кроме доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом и корпоративными правами).

Форма и содержание доверенности

Оформление доверенности подразумевает четкое соблюдение законодательства и наличие обязательных реквизитов.

У доверенности должны быть:

дата и место составления;

фамилия, имя, отчество доверителя и представителя (для юридических лиц - полное наименование и местонахождение);

четко описаны действия, которые должен совершить представитель;

в доверенности на управление имуществом - налоговый номер доверителя;

в доверенности на заключение договора дарения - фамилию, имя и отчество или полное наименование одаряемого;

в доверенности, выданной адвокату – статус и членство в адвокатском объединении.

Форма документа должна отвечать законным требованиям и обеспечивать правомерность, конкретность и осуществимость действий.

Срок действия доверенности

Срок доверенности указывается словами (годы, месяцы, дни) и не может определяться наступлением определенного события. Если срок не установлен, доверенность действует до прекращения его действия.

Прекращение действия доверенности происходит в случае:

истечение срока действия;

отмена доверенности доверителем;

отказа представителя от выполнения действий;

прекращение юридического лица, выдавшего или получившего доверенность;

смерти или признания недееспособным лица, выдавшего или получившего доверенность.

Представитель обязан немедленно вернуть доверенность после прекращения его действия.

Отмена доверенности и права представителя

Доверитель может отменить доверенность в любое время, за исключением безотзывной доверенности. Об отмене доверенности доверитель должен сообщить представителю и третьим лицам, перед которыми действовала доверенность.

Представитель имеет право отказаться от выполнения действий, если они не безотлагательны или не направлены на предотвращение вреда доверителю. В случае нарушения требований доверенности представитель несет ответственность за причиненный ущерб.

Регистрация доверенностей

Обязательной регистрации подлежат:

нотариально удостоверенные доверенности и их дубликаты;

доверенности, приравненные к нотариально удостоверенным;

доверенности, выданные в военное время уполномоченными лицами.

Регистрация проводится в Едином реестре доверенностей, который входит в Единую государственную электронную систему е-нотариата. Нотариус вносит сведения и сканированные копии документов в систему.

Это позволяет проверять доверенности с помощью QR-кода в приложении Портала "Действие" и получать электронную копию документа при согласии хотя бы одной стороны.

Правильное оформление доверенности – залог законного и эффективного представительства. Соблюдение всех требований к форме, содержанию и регистрации позволяет защитить права доверителя и избежать конфликтов с третьими лицами.

Ранее Министерство юстиции предоставило подробные рекомендации, как правильно проверять квартиру или дом на вторичном рынке, чтобы избежать рисков и потерь.