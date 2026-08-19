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Наталью Бойко назначили генеральным директором "Оператора ГТС Украины": что о ней известно

Наталья Бойко
Наблюдательный совет ОГТСУ назначил Наталью Бойко гендиректором компании. Фото: facebook.com/nataliya.boyko.3

Наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины" 18 августа принял решение о назначении Наталии Бойко на должность генерального директора общества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Решение принято по результатам открытого конкурсного отбора, который состоялся с привлечением международно признанной экспертной рекрутинговой компании Odgers Berndtson. В рамках тщательного отбора было рассмотрено более 20 кандидатов.

По убеждению независимого члена, исполняющего обязанности председателя наблюдательного совета   ОГТСУ   Яна Чадама, "это взвешенное решение наблюдательного совета, принятое по результатам прозрачного конкурсного отбора".

"Мы высоко оцениваем результаты работы Наталии Бойко в должности исполняющей обязанности генерального директора и мы убеждены, что под ее руководством компания продолжит внедрять лучшие стандарты корпоративного управления", - отметил Чадам.

По словам заместителя министра энергетики Украины по европейской интеграции Анатолия Куцевола, провести прозрачный конкурсный отбор на должность генерального директора удалось благодаря завершению процесса формирования полного состава наблюдательного совета в июле 2026 года.

ООО "Оператор ГТС Украины" объявило конкурсный отбор на должность генерального директора 13 июля.

Что известно о Наталье Бойко

У Наталии Бойко более 15 лет профессионального опыта в энергетической отрасли. В частности, занимала должность заместителя председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Она также была советницей двух премьер-министров Украины и заместителем министра энергетики по европейской интеграции.

В ОГТСУ Бойко работала заместителем генерального директора и входила в состав дирекции общества.

Напомним, 7 февраля наблюдательный совет "Оператора ГТС Украины" назначил Наталью Бойко исполняющей обязанности генерального директора компании.

Автор:
Светлана Манько

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