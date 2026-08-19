Наталію Бойко призначили генеральною директоркою "Оператора ГТС України": що про неї відомо

Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" 18 серпня ухвалила рішення про призначення Наталії Бойко на посаду генерального директора товариства.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що рішення прийнято за результатами відкритого конкурсного відбору, який відбувся із залученням міжнародно визнаної експертної рекрутингової компанії Odgers Berndtson. В рамках ретельного відбору було розглянуто понад 20 кандидатів.

На переконання незалежного члена, виконуючого обов’язки голови наглядової ради ОГТСУ Яна Чадама, "це зважене рішення наглядової ради, ухвалене за результатами прозорого конкурсного відбору".

"Ми високо оцінюємо результати роботи Наталії Бойко на посаді виконувачки обов’язків генерального директора і ми переконані, що під її керівництвом компанія продовжить впроваджувати найкращі стандарти корпоративного управління", - зазначив Чадам.

За словами заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Анатолія Куцевола, провести прозорий конкурсний відбір на посаду генерального директора вдалося завдяки завершенню процесу формування повного складу наглядової ради у липні 2026 року.

ТОВ "Оператор ГТС України" оголосило конкурсний відбір на посаду генерального директора 13 липня.

Що відомо про Наталію Бойко

Наталія Бойко має понад 15 років професійного досвіду в енергетичній галузі. Зокрема, обіймала посаду заступниці голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Вона також була радницею двох прем'єр-міністрів України та заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції.

В ОГТСУ Бойко працювала заступницею генерального директора та входила до складу дирекції товариства.

Нагадаємо, 7 лютого наглядова рада "Оператора ГТС України" призначила Наталію Бойко виконуючою обов’язки генерального директора компанії.