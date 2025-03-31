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Названы самые популярные китайские автобренды в Украине
За два месяца 2025 украинцы приобрели 1364 новых легковых авто ввезенных из Китая. Большую часть из них составили автомобили чисто китайских брендов (63%).
Об этом сообщает "Укравтопром".
В тройку самых популярных в Украине китайских автомобильных брендов попали:
1. BYD
2. Zeekr
3. Chery
По данным аналитиков, доля BYD в украинских продажах новых легковушек китайских брендов составила 54%, Zeekr охватил 26%, а Chery – 7%.
Напомним, в течение февраля украинцы приобрели 900 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В течение января украинцы приобрели 819 китайских легковых автомобилей. Это на 40% меньше по сравнению с январем 2024 года.
Заметим, по данным Госстата, в 2024 году в Украину было импортировано 61 977 легковых электромобилей (BEV). Это на 32% больше, чем годом ранее.
Чаще новые электромобили завозили из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.