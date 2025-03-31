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Названы самые популярные китайские автобренды в Украине

BYD Song Plus
BYD Song Plus. Фото: infocar.ua

За два месяца 2025 украинцы приобрели 1364 новых легковых авто ввезенных из Китая. Большую часть из них составили автомобили чисто китайских брендов (63%).

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Об этом сообщает "Укравтопром".

В тройку самых популярных в Украине китайских автомобильных брендов попали:

1. BYD

2. Zeekr

3. Chery

По данным аналитиков, доля BYD в украинских продажах новых легковушек китайских брендов составила 54%, Zeekr охватил 26%, а Chery – 7%.

Напомним, в течение февраля украинцы приобрели 900 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В течение января украинцы приобрели 819 китайских легковых автомобилей. Это на 40% меньше по сравнению с январем 2024 года.

Заметим, по данным Госстата, в 2024 году в Украину было импортировано 61 977 легковых электромобилей (BEV). Это на 32% больше, чем годом ранее.

Чаще новые электромобили завозили из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

Автор:
Светлана Манько