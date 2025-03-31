Названо найпопулярніші китайські автобренди в Україні

За два місяці 2025 року українці придбали 1364 нових легкових авто ввезених з Китаю. Більшу частку з них склали автомобілі суто китайських брендів (63%).

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що в трійку найпопулярніших в Україні китайських автомобільних брендів потрапили:

1. BYD

2. Zeekr

3. Chery

За даними аналітиків, частка BYD в українських продажах нових легковиків китайських брендів склала 54%, Zeekr охопив 26%, а Chery - 7%.

Нагадаємо, впродовж лютого українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Впродовж січня українці придбали 819 китайських легкових авто. Це на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року.

Зауважимо, за даними Держстату, у 2024 році в Україну було імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV). Це на 32% більше, ніж роком раніше.

Найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю. Натомість лідером з поставок вживаних електромобілів були США.