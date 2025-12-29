Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,13

EUR

49,56

+0,13

Наличный курс:

USD

42,25

42,13

EUR

49,97

49,75

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ согласовал кандидатуру генерального директора NovaPay

NovaPay
НБУ согласовал кандидатуру генерального директора NovaPay

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Игоря Сыроватко на должность генерального директора финтех-компании NovaPay, входящей в группу Nova ("Новая почта").

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отмечают, что согласно требованиям регулятора руководитель должен подтвердить опыт, безупречную деловую репутацию и компетентность для управления учреждением, работающим с финансовыми операциями клиентов.

Утверждение кандидатуры СЕО Нацбанком важно потому, что NovaPay работает в секторе, где безопасность и комплайенс – основа доверия, а управленческая стабильность критическая на фоне масштабирования сервисов, технологических апдейтов, а главное – доверия почти миллиона клиентов.

"Финансовый сервис сегодня – это доверие, безопасность и простота для людей, а для бизнеса – эффективность и рост. Наш фокус – делать эти вещи ощутимыми ежедневно. Вместе с тем – постоянно усиливать экспертизу и создавать решения, работающие на клиента, а не наоборот. В этой синергии вижу наше дальнейшее развитие", – подчеркнул он.   Игорь Сыроватко.

  Кто такой Игорь Сыроватко

Новую CEO NovaPay назначила еще в сентябре. Игорь Сыроватко имеет более 20 лет опыта в финансовой и клиентской сферах.

Он начинал карьеру в Универсал Банке, где прошел путь от руководителя отделения до директора департамента сети. Впоследствии у компании OLX отвечал за клиентский сервис в Украине и Центральной Азии, развивал B2B-направление и формировал команды для работы с бизнес-клиентами.

В августе после девяти лет на позиции СЕО Андрей Кривошапко завершил сотрудничество с NovaPay .

О сервисе NovaPay

NovaPay – это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта) и уже более 12 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 600 отделениях "Новой почты". NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты.

NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.

Автор:
Светлана Манько