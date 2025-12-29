НБУ согласовал кандидатуру генерального директора NovaPay

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Игоря Сыроватко на должность генерального директора финтех-компании NovaPay, входящей в группу Nova ("Новая почта").

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отмечают, что согласно требованиям регулятора руководитель должен подтвердить опыт, безупречную деловую репутацию и компетентность для управления учреждением, работающим с финансовыми операциями клиентов.

Утверждение кандидатуры СЕО Нацбанком важно потому, что NovaPay работает в секторе, где безопасность и комплайенс – основа доверия, а управленческая стабильность критическая на фоне масштабирования сервисов, технологических апдейтов, а главное – доверия почти миллиона клиентов.

"Финансовый сервис сегодня – это доверие, безопасность и простота для людей, а для бизнеса – эффективность и рост. Наш фокус – делать эти вещи ощутимыми ежедневно. Вместе с тем – постоянно усиливать экспертизу и создавать решения, работающие на клиента, а не наоборот. В этой синергии вижу наше дальнейшее развитие", – подчеркнул он. Игорь Сыроватко.

Кто такой Игорь Сыроватко

Новую CEO NovaPay назначила еще в сентябре. Игорь Сыроватко имеет более 20 лет опыта в финансовой и клиентской сферах.

Он начинал карьеру в Универсал Банке, где прошел путь от руководителя отделения до директора департамента сети. Впоследствии у компании OLX отвечал за клиентский сервис в Украине и Центральной Азии, развивал B2B-направление и формировал команды для работы с бизнес-клиентами.

В августе после девяти лет на позиции СЕО Андрей Кривошапко завершил сотрудничество с NovaPay .

О сервисе NovaPay

NovaPay – это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта) и уже более 12 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 600 отделениях "Новой почты". NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты.

NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.