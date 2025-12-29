НБУ погодив кандидатуру генерального директора NovaPay

Національний банк України погодив кандидатуру Ігоря Сироватка на посаду генерального директора фінтех-компанія NovaPay, що входить до групи Nova ("Нова пошта").

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Там зауважують, що відповідно до вимог регулятора, керівник має підтвердити досвід, бездоганну ділову репутацію та компетентність для управління установою, що працює з фінансовими операціями клієнтів.

Затвердження кандидатури СЕО Нацбанком важливо тому, що NovaPay працює у секторі, де безпека та комплаєнс – основа довіри, а управлінська стабільність критична на тлі масштабування сервісів, технологічних апдейтів, а головне – довіри майже мільйона клієнтів.

"Фінансовий сервіс сьогодні – це довіра, безпека і простота для людей, а для бізнесу – ефективність і зростання. Наш фокус – робити ці речі відчутними щодня. Разом з тим – постійно підсилювати експертизу та створювати рішення, які працюють на клієнта, а не навпаки. У цій синергії бачу наш подальший розвиток", – наголосив Ігор Сироватко.

Хто такий Ігор Сироватко

Нового CEO NovaPay призначила ще у вересні. Ігор Сироватко має понад 20 років досвіду у фінансовій та клієнтській сферах.

Він розпочинав кар’єру в Універсал Банку, де пройшов шлях від керівника відділення до директора департаменту мережі. Згодом у компанії OLX відповідав за клієнтський сервіс в Україні та Центральній Азії, розвивав B2B-напрям і формував команди для роботи з бізнес-клієнтами.

У серпні після дев’яти років на позиції СЕО Андрій Кривошапко завершив співпрацю з NovaPay.

Про сервіс NovaPay

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 600 відділеннях "Нової пошти". NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.