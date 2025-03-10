Не превратиться в бюрократическую корпорацию: "Новая почта" создает аналог DOGE в США

Чтобы избежать бюрократизации и сохранить способность быстро внедрять инновации, в Новой почте планируют провести аудит бизнес-процессов и перераспределить ресурсы в компании.

Об этом сообщил совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

Он поделился своими опасениями относительно будущего компании, которая значительно расширилась за последние годы и насчитывает около 30 000 сотрудников и имеет немалый управленческий и административный аппарат. Поперешнюк стремится, чтобы "Новая почта" не превратилась в бюрократическую корпорацию.

Аудит всех процессов

Поэтому чтобы сохранить живую компанию, способную продолжать генерировать и реализовывать идеи, в "Новой почте" планируют создать департамент эффективности компании, аналог DOGE в США (Департамент эффективности правительства), который возглавляет Илон Маск.

"Но коммерческая компания это не правительство, где можно увольнять каждого чиновника и будет только лучше. В бизнесах обычно нужны все работники и выявить тех, кого можно уволить, без потерь для компании, очень сложно. Тем более наша задача это не столько сокращение издержек, сколько расширение нашего бизнеса, экспансия на другие рынки и инновации, а это никак не коренится".

Он сообщил, что решил провести аудит процессов, которые выполняют все не операционные работники, не затрагивающие посылки. Планируется разделить на этих работников две категории — те, кто поддерживают жизнедеятельность компании и те, кто ее развивает и совершенствует, чтобы отдать предпочтение и ресурсы последним.

"И главное, найти лишние и вредные процессы, от которых следует избавляться. Важно убрать все, что мешает компании развиваться и двигаться вперед. Но усилия этого стоят, потому что такие реформы должны превратить хорошую компанию в лучшую", — убежден Поперешнюк.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество составляет 37 210. В планах на 2025 год открыть еще 11 000 точек сервиса.

В 2024 году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

Как мы писали ранее, в первом полугодии 2024 года "Новая почта" увеличила консолидированный чистый доход на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,45 млрд. грн. В то же время консолидированная чистая прибыль компании снизилась на 36,9%, составив 1,48 млрд грн.