Не перетворитися на бюрократичну корпорацію: "Нова пошта" створює аналог DOGE у США

Щоб уникнути бюрократизації та зберегти здатність швидко впроваджувати інновації, у “Новій пошті” планують провести аудит бізнес-процесів і перерозподілити ресурси в компанії.

Про це повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

Він поділився своїми побоюваннями щодо майбутнього компанії, яка значно розширилася за останні роки та налічує близько 30 000 співробітників та має чималий управлінський та адміністративний апарат. Поперешнюк прагне, щоб "Нова пошта" не перетворилася на бюрократичну корпорацію.

Аудит всіх процесів

Тому, щоб зберегти живу компанію, здатну продовжувати генерувати і реалізовувати ідеї, у "Новій пошті" планують створити департамент ефективності компанії, аналог DOGE у США (Департамент ефективності уряду), який очолює Ілон Маск.

"Але комерційна компанія це не уряд, де можна звільняти кожного чиновника і буде тільки краще. У бізнесах зазвичай потрібні всі працівники і виявити тих, кого можна звільнити, без втрат для компанії, дуже складно. Тим паче наше завдання це не стільки скорочення витрат, скільки розширення нашого бізнесу, експансія на інші ринки та інновації, а це ніяк не корелюється із скороченням персоналу", - зауважив Поперешнюк.

Він повідомив, що вирішив провести аудит процесів, які виконують всі не операційні працівники, які не торкаються посилок. Планується поділити на цих працівників на дві категорії - ті, хто підтримують життєдіяльність компанії і ті, хто її розвиває та удосконалює, щоб надати перевагу та ресурси останнім.

"І головне, знайти зайві та шкідливі процеси, від яких варто позбуватися. Важливо прибрати все, що заважає компанії розвиватися та рухатися уперед. Але зусилля цього вартують, бо такі реформі мають перетворити гарну компанію на найкращу", - переконаний Поперешнюк.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість наразі становить 37 210. У планах на 2025 рік відкрити ще 11 000 точок сервісу.

У 2024 році “Нова пошта” доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Як ми писали раніше, у першому півріччі 2024 року"Нова пошта" збільшила консолідований чистий дохід на 22,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 24,45 млрд грн. Водночас консолідований чистий прибуток компанії знизився на 36,9%, склавши 1,48 млрд грн.