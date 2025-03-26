Некоторым категориям населения упростили порядок получения пенсий и выплат: кого касается

Правительство упростило порядок получения пенсий и страховых выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), украинцев за границей и на временно оккупированных территориях.

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Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Отмечается, что ранее некоторые категории пенсионеров, а именно лица, получившие справку ВПЛ до 24 февраля 2022 года, и граждане, выехавшие за границу после этой даты или проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), имели отдельный алгоритм получения пенсионных выплат. Это усложняло получение денег.

Единые условия выплаты пенсий для всех

Для урегулирования ситуации были одобрены изменения, устанавливающие единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождение : в Украине, на ВОТ или за границей.

Теперь такие пенсионеры могут получить свои пенсии на счет любого банка Украины, а не только Ощадбанка, как было до этого.

Также установлено, что для получения пенсионных выплат граждане, временно проживающие за границей или проживающие на ВОТ, должны раз в год проходить физическую идентификацию. Прохождение физической идентификации должно проходить ежегодно до 31 декабря.

Кроме того, если пенсионеры проживают на ВОТ, они должны совершать минимум одну финансовую операцию на своем счету каждые шесть месяцев при условии, если в эти полгода пенсионеры не проходили физическую идентификацию.

"Такие требования установлены для подтверждения того, что пенсионер, проживающий за пределами подконтрольной территории Украины (например, на ВОТ или за границей) — жив, и средства пенсии со своей карты получает именно он", — объясняют в правительстве.

Там обращают внимание, что выплата пенсий гражданам на ВОТ и выехавшим из ВОТ происходит при условии подтверждения информации о неполучении пенсии от РФ. Для этого необходимо написать заявление на ПФУ в произвольной форме о неполучении пенсии от РФ и подать в ПФУ.

Что такое физическая идентификация?

Как объясняют в правительстве, физическая идентификация — это процедура однозначного установления физического лица одним из удобных для человека способов, осуществляемых удаленно или лично. Это международная практика установления личности, чтобы проверить, что лицо живо и средства получает именно тот человек, которому они предназначены.

Процедура действует в Украине с 2004 года для всех получателей социальных выплат. Большинство граждан проходят идентификацию, даже не замечая этого, ведь она происходит в момент контакта с почтальоном, органом ПФУ или банком, где открыт счет.

Как пройти физическую идентификацию?

Пройти идентификацию можно в несколько способов — офлайн, если вы находитесь в Украине на подконтрольной территории и можете обратиться лично. Или онлайн, если вы находитесь за границей или на ВОТ. В то же время при себе нужно иметь:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или заграничный) как получателя выплаты или как законного представителя/помощника получателя выплаты, в случае ребенка – свидетельство о рождении ребенка;

открытый счет в любом банке Украины или карточке, на которую поступает пенсия;

пенсионное удостоверение.

Способ №1. Лично посетить орган ПФУ или банк, где открыт пенсионный счет. Граждане за границей могут лично обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины и получить документ об удостоверении факта, что лицо живое. Затем написать заявление в произвольной форме о продлении выплаты пенсий и вместе с документом отправить по почте на отделение ПФУ по месту регистрации.

Способ №2. Удаленно авторизироваться в электронном кабинете ПФУ с помощью «Дія.Подпись» (Дія ID, инструкция создания по ссылке ).

Способ №3. Пройти идентификацию по видеосвязи. Для этого: зайдите на портал электронных услуг ПФУ и нажмите на вкладку «Идентификация в режиме видеоконференц-связи» в верхней части экрана. Необходимо заполнить все отмеченные звездочкой поля формы на экране и дать согласие на передачу личных данных.

Видеоидентификация происходит не ранее чем за 10 рабочих дней и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления.

Если не пройти идентификацию одним из предложенных способов, то на банковский счет/карту пенсия не будет перечисляться.

Что делать, если прекратили выплату пенсии?

Прекращение выплаты пенсии происходит из-за того, что не пройдена своевременно идентификация, или если гражданин проживает на ВОТ и по его банковскому счету не было движения средств больше шести месяцев.

Для возобновления пенсионных выплат (если выплата пенсий прекращена до 20 марта 2025 г.), необходимо написать заявление в ПФУ о возобновлении выплат, где указать банковский счет, на который необходимо производить выплаты, и пройти физическую идентификацию.

Заявление подается лично или онлайн, в частности с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Подпись" ("Действие ID") или через веб-портал электронных услуг ПФУ с последующим прохождением физической идентификации в режиме видеоконференцсвязи.

Люди, находящиеся за границей, могут послать это письменное заявление с документом об удостоверении того, что физическое лицо является живой, обычной почтой по месту регистрации.

Напомним, украинцы за границей могут учесть свой страховой стаж для получения пособия по безработице.