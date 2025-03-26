Деяким категоріям населення спростили порядок отримання пенсій і виплат: кого стосується

Уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях.

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Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Зазначається, що раніше деякі категорії пенсіонерів, а саме: особи, які отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), — мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат. Це ускладнювало отримання коштів.

Єдині умови виплати пенсій для всіх

Для врегулювання ситуації були схвалені зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на ТОТ чи за кордоном.

Відтепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку, як було до цього.

Також встановлено, що для отримання пенсійних виплат громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або проживають на ТОТ, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31 грудня.

Крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці півроку пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

"Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України (наприклад, на ТОТ або за кордоном) — живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він", - пояснюють в уряді.

Там звертають увагу, що виплата пенсій громадянам на ТОТ та тим, які виїхали з ТОТ, відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від РФ. Для цього необхідно написати заяву на ПФУ в довільній формі про неодержання пенсії від РФ, та подати до ПФУ.

Що таке фізична ідентифікація?

Як пояснюють в уряді, фізична ідентифікація — це процедура однозначного встановлення фізичної особи в один із зручних для людини способів, що здійснюється віддалено або особисто. Це міжнародна практика встановлення особи, щоб перевірити, що особа жива і кошти отримує саме та людина, якій вони призначені.

Процедура діє в Україні з 2004 року для всіх отримувачів соціальних виплат. Більшість громадян проходять ідентифікацію, навіть не помічаючи цього, адже вона відбувається в момент контакту з листоношею, органом ПФУ чи банком, де відкрито рахунок.

Як пройти фізичну ідентифікацію?

Пройти ідентифікацію можна у декілька способів — офлайн, якщо ви перебуваєте в Україні на підконтрольній території і маєте можливість звернутись особисто. Або онлайн, якщо ви знаходитесь за кордоном або на ТОТ. Водночас при собі потрібно мати:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або закордонний) як отримувача виплати або як законного представника/помічника отримувача виплати, у випадку дитини – свідоцтво про народження дитини;

відкритий рахунок у будь-якому банку України чи картку, на яку надходить пенсія;

пенсійне посвідчення.

Спосіб №1. Особисто відвідати орган ПФУ або банк, де відкрито пенсійний рахунок. Громадяни за кордоном можуть особисто звернутись до закордонної дипломатичної установи України та отримати документ про посвідчення факту, що особа є живою. Потім написати заяву в довільній формі про продовження виплати пенсій та разом з документом відправити поштою на відділення ПФУ за місцем реєстрації.

Спосіб №2. Віддалено авторизуватись в електронному кабінеті ПФУ за допомогою «Дія.Підпис» (Дія ID, інструкція створення за посиланням).

Спосіб №3. Пройти ідентифікацію по відеозв'язку, Для цього: зайдіть на портал електронних послуг ПФУ та натисніть на вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» у верхній частині екрана. Необхідно заповнити усі позначені зірочкою поля форми, яка зʼявиться на екрані, та дати згоду на передачу особистих даних.

Відеоідентифікація відбувається не раніше ніж за 10 робочих днів і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви.

Якщо не пройти ідентифікацію в один із запропонованих способів, то на банківський рахунок/картку пенсія не перераховуватиметься.

Що робити, якщо припинили виплату пенсії?

Припинення виплати пенсії відбувається через те, що не пройдена вчасно ідентифікація, або якщо громадянин проживає на ТОТ і по його банківському рахунку не було руху коштів більше шести місяців.

Для відновлення пенсійних виплат (якщо виплату пенсій припинено до 20 березня 2025 р.), необхідно написати заяву до ПФУ про поновлення виплат, де зазначити банківський рахунок, на який необхідно здійснювати виплати, та пройти фізичну ідентифікацію.

Заява подається особисто або онлайн, зокрема, з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) або через веб-портал електронних послуг ПФУ із подальшим проходженням фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку.

Люди, які перебувають за кордоном, можуть надіслати цю письмову заяву із документом про посвідчення факту, що фізична особа є живою, звичайною поштою за місцем реєстрації.

Нагадаємо, українці за кордоном можуть врахувати свій страховий стаж для отримання допомоги з безробіття.