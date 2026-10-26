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Нидерланды сократят 25 тысяч госслужащих и привлекут ИИ для экономии бюджета

Нидерланды сократят 25 тысяч госслужащих
Нидерланды сократят 25 тысяч госслужащих / Depositphotos

Правительство Нидерландов планирует сократить около 25 тыс. штатных должностей в центральных органах власти за несколько лет. Одновременно госаппарат будет активнее использовать искусственный интеллект и автоматизацию, а общий объем экономии должен возрасти до €3,5 млрд в год с 2035 года.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Вloomberg.

В 2027 году центральное правительство должно сократить расходы на €900 млн. В дальнейшем экономию будут постепенно увеличивать, пока она не достигнет €3,5 млрд ежегодно с 2035 года.

По оценке правительства, реализация программы будет означать сокращение примерно 25 тыс. штатных единиц в течение нескольких лет.

В настоящее время в центральных органах власти Нидерландов работают около 160 тыс. человек. Таким образом, речь идет примерно о 16% нынешней численности госаппарата.

Одним из направлений реформы станет более широкое использование искусственного интеллекта для повышения производительности государственных служащих.

В первом квартале 2027 г. правительство должно представить конкретные цели и планы экономии от внедрения ИИ.

Кроме автоматизации, власти планируют стандартизировать ІТ-системы, сократить расходы на офисы, активнее проводить совместные закупки и уменьшить количество административных процедур.

Также правительство хочет перейти к одному рабочему месту на двух сотрудников и избавиться от избыточной недвижимости.

Сократят и количество совещательных органов

Правительство планирует ежегодно отменять или упрощать не менее 500 правил для граждан и бизнеса.

Количество постоянных совещательных органов и комиссий также существенно сократит. Сейчас в стране действуют 28 постоянных совещательных советов и около 150 комиссий.

Кроме того, власти хотят уменьшить количество оценок государственной политики, которых сейчас проводят около 400 в год.

"Мы не можем продолжать делать то, что делали до сих пор. Нам придется сделать сложный выбор ради действительно работающего центрального правительства: проще, умнее и меньше", — заявил государственный секретарь по вопросам эффективного управления Эрик ван ден Бург.

Полиция и оборонный сектор под сокращение не попадут.

Напомним, в Великобритании ранее заявляли, что ИИ может заменить каждого десятого чиновника в рамках цифровизации государственного управления.

Автор:
Татьяна Гойденко

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