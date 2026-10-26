Нідерланди скоротять 25 тисяч держслужбовців і залучать ШІ для економії бюджету

Уряд Нідерландів планує скоротити близько 25 тис. штатних посад у центральних органах влади протягом кількох років. Одночасно держапарат активніше використовуватиме штучний інтелект та автоматизацію, а загальний обсяг економії має зрости до €3,5 млрд на рік із 2035 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на Вloomberg.

У 2027 році центральний уряд має скоротити витрати на €900 млн. Надалі економію поступово збільшуватимуть, доки вона не сягне €3,5 млрд щороку з 2035 року.

За оцінкою уряду, реалізація програми означатиме скорочення приблизно 25 тис. штатних одиниць протягом кількох років.

Наразі в центральних органах влади Нідерландів працюють близько 160 тис. осіб. Таким чином, йдеться приблизно про 16% нинішньої чисельності держапарату.

Одним із напрямів реформи стане ширше використання штучного інтелекту для підвищення продуктивності державних службовців.

У першому кварталі 2027 року уряд має представити конкретні цілі та плани економії від впровадження ШІ.

Крім автоматизації, влада планує стандартизувати ІТ-системи, скоротити витрати на офіси, активніше проводити спільні закупівлі та зменшити кількість адміністративних процедур.

Також уряд хоче перейти до одного робочого місця на двох співробітників та позбутися надлишкової нерухомості.

Скоротять і кількість дорадчих органів

Уряд планує щороку скасовувати або спрощувати щонайменше 500 правил для громадян і бізнесу.

Кількість постійних дорадчих органів та комісій також суттєво скоротять. Зараз у країні діють 28 постійних дорадчих рад та близько 150 комісій.

Крім того, влада хоче зменшити кількість оцінок державної політики, яких нині проводять близько 400 на рік.

"Ми не можемо продовжувати робити те, що робили досі. Нам доведеться зробити складний вибір заради центрального уряду, який справді працює: простішого, розумнішого і меншого", — заявив державний секретар з питань ефективного урядування Ерік ван ден Бург.

Поліція та оборонний сектор під скорочення не потраплять.

Нагадаємо, у Великій Британії раніше заявляли, що ШІ може замінити кожного десятого чиновника у межах цифровізації державного управління.