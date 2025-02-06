NovaPay вдвое расширила сеть собственных POS-терминалов

Международный финансовый сервис NovaPay удвоил количество собственных POS-терминалов в отделениях "Новой почты", доведя их количество до 5790 устройств. До конца 2025 года планируется увеличить количество POS-терминалов еще на 2,5 тысячи штук и выйти на открытый рынок.

Об этом заявили в пресс-службе NovaPay.

Сообщается, что большинство всех POS-терминалов (60%), стоящих в отделениях "Новой почты" – от NovaPay. В каждом отделении ЧП клиенты могут воспользоваться услугами оплаты с помощью собственных терминалов финансового сервиса.

"Несколько лет назад мы решили инвестировать в создание собственной сети POS-терминалов. Сейчас мы держим высокий темп развития терминального парка и уже видим заметные результаты. Время обслуживания клиентов сократилось с 22 до 13 секунд, количество сбоев снизилось. А главное – мы менее зависимы от посторонних провайдеров", – комментирует Олекс.

О сервисе NovaPay

NovaPay – это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта) и уже более 12 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 600 отделениях "Новой почты". NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.

Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛПов, являющихся резидентами Украины и клиентами "Новой почты" и NovaPay.