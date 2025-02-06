NovaPay вдвічі розширила мережу власних POS-терміналів

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay подвоїв кількість власних POS-терміналів у відділеннях "Нової пошти", довівши їхню кількість до 5790 пристроїв. До кінця 2025 року планується збільшити кількість POS-терміналів ще на 2,5 тисячі штук та вийти на відкритий ринок.

Про це заявили у пресслужбі NovaPay.

Повідомляється, що більшість усіх POS-терміналів (60%), які стоять у відділеннях "Нової пошти" – від NovaPay. У кожному відділенні НП клієнти можуть скористатися послугами оплати за допомогою власних терміналів фінансового сервісу.

"Кілька років тому ми вирішили інвестувати у створення власної мережі POS-терміналів. Зараз ми тримаємо високий темп розбудови термінального парку і вже бачимо помітні результати. Час обслуговування клієнтів скоротився із 22 до 13 секунд, кількість збоїв знизилась. А головне – ми менш залежні від сторонніх провайдерів", – коментує Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.

Про сервіс NovaPay

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 600 відділеннях "Нової пошти". NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами "Нової пошти" і NovaPay.